A bajor CSU továbbra is természetes partnerének tekinti a Fideszt

2021. október 20. 20:38

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) továbbra is természetes partnerének tekinti a Fideszt, és készen áll az együttműködés folytatására - jelentette ki Novák Katalin Münchenben szerdán.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter - a Fidesz alelnöke - vezető CSU-s politikusokkal a bajor tartományi fővárosban folytatott tárgyalásait értékelve az MTI-nek elmondta: a bajor kormánypártban tudják, hogy Magyarországon "a Fidesz az a jobbközép erő, amellyel érdemes együttműködni, és azt is értik és érzik, hogy milyen fenyegetést jelent az egyesült ellenzék" Magyarországon.



A baloldaltól a liberálisokon és a zöldeken át egészen a jobboldalig terjedő magyarországi egyesült ellenzék a CSU álláspontja szerint "mindannyiunk számára komoly fenyegetést jelentene, ha hatalmi pozícióba kerülne" - mondta Novák Katalin.



Megjegyezte: partnerei részéről az a kérdés is felmerült, hogy mennyire tekinthető demokratikusnak, ha "a szélsőbaltól a szélsőjobbig" valamennyi erő egyetlen listát állít és ugyanazokat a jelölteket támogatja, megfosztva ezzel a választókat attól, hogy "valódi lehetőségük legyen választani a programok között".



Novák Katalin - aki tárgyalt mások mellett Thomas Kreuzerrel, a tartományi törvényhozás (Landtag) CSU-s frakciójának vezetőjével és Karl Fellerrel, a Landtag CSU-s alelnökével - kiemelte: egyetértettek, hogy "Európának erős jobboldalra van szüksége, és olyan jobbközép pártokra, amelyek valóban képesek képviselni a jobboldali érzelmű, konzervatív választókat".



Kifejtette, hogy a szociáldemokraták (SPD) győzelmét hozó szeptemberi német szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után a jobboldal ellenzékbe kerül Németországban, és a CSU-nak fel kell dolgoznia ezt a fejleményt. Végig kell gondolni, mi az oka annak, hogy Angela Merkel kancellár távozása után nem sikerült olyan jelöltet állítani, aki meg tudta volna szólítani a választókat. Végig kell gondolni azt is, hogy konstruktív ellenzékként miként gondoskodhatnak a jobboldali értékek képviseletéről, arról, hogy "a kereszténydemokráciának, a családi értékeknek, a biztonságnak legyen helye a legfontosabb témák között".



Most kell a CSU-nak és a testvérpárt Kereszténydemokrata Uniónak (CDU) "meghatározni, mit is jelent az ellenzéki pozíció 16 évi kormányzás után" - emelte ki Novák Katalin, hozzátéve: "fontos jelzés", hogy ebben az új helyzetben, alig egy hónappal a Bundestag-választás után a CSU-ban "minden partner a legnagyobb készséget mutatta a találkozásra és a személyes egyeztetésre".



Aláhúzta: a Fidesz és a CSU is számára is "fontos a határok védelme, és hogy határozott álláspontot képviseljünk a migrációval kapcsolatban".



Fontos a családok védelme és támogatása is - tette hozzá Novák Katalin, aki találkozott a bajor kormány család-, munkaügyi és szociális miniszterével, Caroline Trautnerrel is. Mint mondta, a magyar és a bajor családpolitika sok elemében hasonló, így például Bajorországban is támogatják a nőket abban, hogy "a gyermeknevelés mellett a munkájukban is kiteljesedhessenek". Kiemelte: a célok közösek, az eszközök pedig hasonlók, ezért bajor kollégájával megállapodtak, hogy folytatják a párbeszédet és az együttműködést, hiszen "van miről beszéni egymással", és "tudunk egymástól tanulni".



MTI