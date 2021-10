Tűzgömb húzott el Magyarország felett – videó!

2021. október 20. 21:15

Tűzgömb húzott el Magyarország felett szerdán kora este - közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a Facebook-oldalán.

idokep.hu

Azt írták: a tűzgömböt Budapestről délnyugat felé lehetett látni.



Több szeizmológiai mérőállomás is rögzítette a bolida (tűzgömb) felrobbanásának jeleit - írta az obszervatórium, amely Facebook-oldalán a Vértes-hegységben levő csókakői állomás által rögzített jelről egy képet is megosztott.



Az idokep.hu oldalon több városból fotókat, videókat is közzétettek a jelenségről.

A különösen fényes meteorokat tűzgömbnek nevezik. Ezek általában olyan kőzetek, melyek nagy sebességgel száguldanak át a világűrön. A Föld légkörébe lépve ellenállásba ütköznek és lefékeződnek, az így keletkező hő és forróság miatt válik láthatóvá a jelenség az éjszakai égbolton.



MTI