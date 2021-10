Törökországban letartóztattak 15 állítólagos Moszad-ügynököt

2021. október 21. 15:16

Törökországban előzetes letartóztatásba helyezték az izraeli Moszad hírszerző szervezet 15 állítólagos ügynökét - jelentette csütörtökön az NTV török hírtelevízió.

Az állítólagos kémeket, akik között arab származásúak is vannak, a török hírszerzés (MIT) még október 7-én fogta el az ország négy különböző tartományában. A műveletet egy év munka előzte meg, amelyben 200 ember vett részt.



Az NTV információi szerint a 15 gyanúsított háromtagú sejtekbe szerveződött.



Elsősorban török állampolgárokról, valamint olyan, Törökországban élő külföldi egyetemi hallgatókról gyűjtöttek adatokat, akik később a védelmi ipar területén készültek elhelyezkedni. Továbbá arról igyekeztek információkat szerezni, hogy Törökország milyen könnyebbségeket biztosít a területén élő palesztinoknak. Mindezen felül egyesületek és más társadalmi szervezetek után is kutakodtak.



A Sabah török kormánypárti napilap arról is beszámolt, hogy az ügynökök a feltűnés elkerülése végett külföldön, európai és afrikai városokban találkoztak feletteseikkel, például Zágrábban, Bukarestben, Zürichben és Nairobiban.



A sajtóértesülés szerint az érintettek ellen várhatóan vádat emelnek.

A Moszad jelvénye



A török hatóságok egyelőre nem szólaltak meg az ügyben.



MTI