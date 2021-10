Kreml: az EP devalválta a Szaharov-díjat azzal, hogy Navalnijnak ítélte

2021. október 21. 22:41

Az Európai Parlament (EP) jelentősen csökkentette a gondolatszabadságért adott Szaharov-díj értékét azzal, hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusnak ítélte oda - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

Peszkov szerint Oroszország tiszteletben tarja ugyan az EP-t, de - mint mondta - "senki sem kényszeríthet bennünket arra, hogy tiszteletet nyilvánítsunk az ilyen döntések iránt". A szóvivő úgy vélekedett, hogy a díjat odaítélő emberek "nem voltak hiteles információk birtokában".



Az EP kedden jelentette be, hogy az általa 1988-ban megalapított Szaharov-díj a gondolatszabadságért idei jutalmazottja Alekszej Navalnij. A Kreml egyik legélesebb bírálójának számító Navalnij jelenleg két és fél éves szabadságvesztését tölti a Vlagyimir megyei Pokrovban.



Az úgynevezett Yves Rocher-ügyben gazdasági bűncselekmény miatt kiszabott, de felfüggesztett szabadságvesztését azért kell leülnie, mert a FSZIN (orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat) szerint sorozatosan megsértette a feltételes szabadlábra helyezés előírásait, amikor a több nyugat-európai laboratórium állítása szerint idegméreggel elkövetett támadást követően Németországban lábadozott.



Szergej Ivanyenko, a liberálisként jegyzett Jabloko párt elnökhelyettese ellenzéki médiaforrások szerint előzetesen levélben kérte arra az EP-t, hogy ne jutalmazza Szaharov-díjjal Navalnijt. Ivanyenko, aki a hír valóságtartalmát csütörtökön több médiumnak megerősítette, azt írta, hogy a Kreml legismertebb kritikusa "nem jobb Putyinnál".



A Jabloko politikusa egyebek között rámutatott, hogy Navalnij támogatta a Krím elcsatolását, a "nacionalista bolsevizmust", és hogy az Ukrajnára vonatkozó nézetei nem különböznek Vlagyimir Putyin orosz elnökéétől. A liberális párt - amely a szeptemberi választásokon megint nem jutott be a parlamentbe - a héten határozatot fogadott el, amely elítélte a Navalnij által kezdeményezett "okos szavazás" projektjét, rámutatva, hogy az elsősorban a kommunista jelölteknek kedvezett.



Az orosz belügyminisztérium csütörtökön - nem konkretizált vádak alapján - körözést adott ki Ljubov Szobol, a Navalnij alapította, betiltott Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) volt ügyvédje ellen. Sajtóértesülések szerint Szobol korábban külföldre távozott.



Egy moszkvai bíróság egyébként csütörtökön elvetette az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának első keresetét, amelyben a politikai erő megpróbálta megtámadni a szeptemberi parlamenti választás keretében Moszkvában lebonyolított online szavazás eredményét. Az elsőfokú ítéletet a felperes megfellebbezheti.



A kommunisták eddig 32 keresetben kérdőjelezték meg a moszkvai online választás eredményét, amelyet szerintük manipuláltak érdekében, hogy a kormányzó Egységes Oroszország párt jelöltjei juthassanak be a szövetségi parlament alsóházába. A bíróság csütörtökön öt kereset befogadásáról döntött.

MTI