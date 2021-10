Olasz Testvérek párt politikusa: 1956 üzenete a mai Európának szól

2021. október 21. 23:43

A népek szuverén döntési jogát hangsúlyozza a mai Európában is az 1956-os magyar forradalom Francesco Lollobrigida, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) képviselőházi frakcióvezetője szerint, aki a nemzeti ünnep alkalmából nyilatkozott az MTI-nek.

Francesco Lollobrigida kifejtette, a magyar forradalom üzenete hetvenöt év elteltével sem változott.



"1956 ma is azt hirdeti, hogy a népeknek szabadon kell dönteni saját sorsukról, és harcolniuk kell az ellen, aki el akarja őket nyomni" - mondta az Olasz Testvérek politikusa. Hozzátette, ugyanez követendő a mai Európában is: "jobb, erősebb Európát akarunk, mely tiszteletben tartja a népeket, és szabadságukat".



A jobboldali parlamenti párt frakcióvezetője a nemzeti ünnep alkalmából a római magyar nagykövetségen rendezett megemlékezésen vett részt, amelyen hagyományosan az olasz politikai, gazdasági és kulturális élet képviselői is jelen voltak, közöttük Pier Francesco Pingitore az 56-os fiatalok emlékére írt Előre budai srácok olasz dal szerzője. Beszédet Kovács Ádám Zoltán nagykövet, valamint Andrea Carteny, a római La Sapienza tudományegyetem nemzetközi kapcsolatok története tanszék professzora mondott.

Maurizio Gasparri, a Hajrá Olaszország (FI) szenátora úgy fogalmazott, a magyar 56 a szabadság és a bátorság értékeit képviseli.



"Szívünkben mindig a budai és pesti srácok hősiességét érezzük, akik puszta kézzel harcoltak a tankokkal szemben. Az a hősiesség soha nem merülhet feledésbe, mivel jelentős történelmi fejezetnek számít, és ma a Magyarország és a magyar nép iránti szeretet kell, hogy ösztönözze, hiszen a mai magyar fiatalok azoknak a példát mutató fiataloknak az unokái. Ezért van, hogy mi Olaszországban szeretjük Magyarországot, és sokan, akik elköteleztük magunkat a politikában, és akik ismerjük a történelmi igazságot, testvéreknek érezzük azokat a srácokat, akik feláldozták magukat a magyarok és mindannyiunk szabadságáért" - fejtette ki Gasparri.



