Kuleba: zsarolás Putyin kijelentése az Észak Áramlat-2-n való gázszállításról

2021. október 22. 14:06

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter zsarolásnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentését, amely szerint Oroszország a német szabályozó engedélyének kézhezvétele után már másnap készen áll a gázszállítás megkezdésére az Északi Áramlat-2 gázvezetéken keresztül.

Erről az ukrán tárcavezető moldovai kollégájával, Nicu Popescu miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel pénteken Kijevben, a megbeszélésüket követő közös sajtótájékoztatójukon beszélt.



"Ez zsarolás, ez a gáz fegyverként történő alkalmazása a nemzetközi kapcsolatokban. Az Egyesült Államok és Németország közös nyilatkozata az Északi Áramlat 2-ről a következőket tartalmazza: ha Oroszország fegyverként kezdi használni a gázt a nemzetközi kapcsolatokban, akkor Németország megteszi a szükséges intézkedéseket" - mondta Kuleba.



Szerinte Oroszország már most fegyverként használja a gázt, ezért Ukrajna Németországtól egyértelmű álláspontot vár az ügyben.



Kuleba kiemelte, hogy Ukrajna álláspontja változatlan a gázvezeték minősítésével és elindításával kapcsolatban. Emlékeztetett: a Naftohaz ukrán állami gázvállalat kérelmezte, hogy csatlakozhasson az orosz gázvezeték minősítési folyamatához, és Kijev ebben a kérdésben kedvező válaszra számít.



Jurij Vitrenko, a Naftohaz vezetője hétfőn erősítette meg: Ukrajna álláspontja szerint az Északi Áramlat-2 nem kaphatja meg a minősítést, mivel nincs szavatolva, hogy a gázvezeték üzemeltetése teljes mértékben megfeleljen az európai jogszabályoknak.



Kuleba megjegyezte: Kijev az Európai Uniótól ígéretet kapott arra, hogy Brüsszel alkalmazza az EU harmadik energiacsomagját az Északi Áramlat 2-re. E csomag szerint uniós előírás, hogy a gáz kitermelését és szállítását a vezetéken különböző vállalatok valósítsák meg. "Mindezen elemeknek egyértelmű jelzést kell küldeniük Oroszországnak: a zsarolás a gázzal nemcsak elfogadhatatlan, hanem mindig megfelelő visszautasítást kap az egyesült Európától" - hangsúlyozta a miniszter.



Kuleba ígéretet tett Popescunak arra, hogy Ukrajna továbbra is segítséget nyújt Moldovának a gázellátási válsága leküzdéséhez. "Már nyújtottunk némi segítséget Moldovának, és továbbra is együttműködünk a gázellátási kérdésekben. Ukrajna szolidaritása Moldovával a nehéz időkben megkérdőjelezhetetlen. Együtt le tudjuk győzni Oroszország nyomását" - hangoztatta Kuleba.



Natalia Gavrilita moldovai miniszterelnök pénteken jelentette be: a gázellátási válság miatt szükségállapotot hirdet ki az országban, hogy - miután még mindig nem sikerült megállapodást elérniük az orosz Gazprom vállalattal - ily módon felgyorsítsák az alternatív forrásokból történő gázvásárlást - írta a Jevropejszka Pravda hírportál.



MTI