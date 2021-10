Potápi: a forradalomban megjelenik a magyar nép mindenkori akarata

2021. október 22. 19:19

Az 1956-os forradalom eseményeiben megjelenik a magyar nép mindenkori akarata - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Dombóváron, a forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának előestéjén rendezett megemlékezésen.

Potápi Árpád János, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a város 56-os emlékművénél mondott beszédében hangsúlyozta, 1956 viszonyítási pont lett a magyar történelemben, a forradalomhoz való hozzáállás sokat elárul az egyén nemzethez való viszonyáról.



A forradalom 50. évfordulóján történteket felidézve azt mondta, "2006 október 23-án újra békés tüntetők vére folyt a pesti utcákon. "A baloldali kormány megismételte Kádár János árulását, a hatalmat választotta a nép ellenében" - fogalmazott.



Hozzátette, így kapcsolódnak 1956 bűnösei a 2006-os események felelőseihez, köztük Gyurcsány Ferenchez is.



2006 októbere "a rendszerváltás utáni legméltatlanabb időszak volt, az ártatlanoknak menekülniük kellett Pest utcáin, az áldozatoknak végig kellett nézniük, amint a baloldal az elkövetőket kitünteti, előlépteti vagy biztosítja a békés nyugdíjas éveiket" - mondta.



Hozzátette: mindez azért történt, mert a baloldal nem vállalta a felelősséget Gyurcsány őszödi beszédéért, és az azzal napvilágra került, kormányszintű hazudozásért.

"Azokat büntették, akik jogosan felháborodtak, ez a baloldali igazságszolgáltatás, ez a baloldal azóta is" - jegyezte meg.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy az 1956-os harcokban több mint 2600 magyar állampolgár halt meg, és közel húszezren sebesültek meg. Annak, hogy egy "jellemzően aljas népség állt ki a szovjet rendszer mellett", biztos jele, hogy a sérülések többségét hátulról okozták - fűzte hozzá.



Kitért arra is, hogy Kádár János Hruscsovtól kapott megbízást a forradalom leverésére; "a hruscsovi szereposztást a szellemi utódok ma előválasztásként adják elő" - mondta Potápi Árpád János.



Szerinte az 56-os forradalom reménységet jelentett a környező országok magyarságának is, Erdély-szerte voltak békés megmozdulások a forradalom mellett. A harcok és az évekig húzódó megtorlások óriási fájdalmat jelentettek a nemzet számára.



A politikus hangsúlyozta, "az elmúlt tizenegy évben olyan Magyarországot keltettünk életre, ahol minden magyar felelős minden magyarért, határon innen és túl".



Kijelentette: a jövő évi választáson arról is dönteni kell, hogy "hogyan folytassuk". "Arra biztatom önöket, hogy ne forduljunk vissza, haladjunk tovább a forradalmárok által megkezdett úton egy szabad Magyarországért, ahol nemzetünk boldogulása az első, és nem a birodalmi akarat. Ne engedjük vissza a hatalomba azokat, akiknek Magyarország nem számít" - zárta beszédét az államtitkár.



Az ünnepségen kulturális műsorral, mécsesekkel emlékeztek az 1956-os forradalomra, és a forradalomban való részvételéért 1959-ben, 18 évesen kivégzett Mansfeld Péterre.

