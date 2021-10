Emberhátrányban szerezte meg első győzelmét az Újpest

2021. október 22. 21:57

A sereghajtó Újpest megszerezte első győzelmét a labdarúgó NB I 2021/22-es kiírásában: a tizedik forduló pénteki játéknapján a 13. perctől emberhátrányban játszó lila-fehérek otthon múlták felül 1-0-ra a MOL Fehérvár gárdáját.

NB I, 10. forduló:

Újpest FC-MOL Fehérvár FC 1-0 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 1508 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Csongvai (50.)

sárga lap: Stieber Z. (83.), Banai (94.), illetve Petrjak (14.), Makarenko (32.), Rus (79.)

kiállítva: Pauljevic (13.)



Újpest:



Banai - Kastrati, Kutrumpisz, Csongvai - Pauljevic, Mack, Mitrovic, Katona (Stieber Z., 75.) Antonov - Mory (Diaby, 19.), Beridze (Croizet, 70.)



MOL Fehérvár:



Kovács D. - Fiola (Dárdai, 71.), Rus, Musliu, Stopira (Heister, 78.) - Nego, Makarenko - Bamgboye, Kodro (Jallow, 71.), Petrjak (Kovács I., a szünetben.) - Zivzivadze (Nikolics, 61.)



Az Újpest már a mérkőzés elején emberhátrányba került - Pauljevic taposott rá Nego bokájára, ami elsőre még csak sárga, VAR-elemzést követően azonban már piros lapot ért -, de tíz emberrel is hősiesen és eredményesen védekezett a sablonos, körülményes és sok hibával játszó vendégekkel szemben. A félidő egyetlen helyzeténél Bamgboye 12 méterről leadott lövését látványos vetődéssel mentette Banai.



Kapitális védelmi hibák sora vezette fel a második felvonást, de Beridze két ziccerből sem jutott lövésig, majd fehérvári ellenakciót kontrázott meg az Újpest, és Csongvai az 50. percben már nem hibázta el az ajtó-ablak helyzetet. A vendégcsapatba sorra érkeztek a kispadról a friss játékosok, de velük sem jutott előrébb a kapura továbbra is teljesen veszélytelen Fehérvár. A sok munkával védekező Újpest így kihúzta a lefújásig kapott gól nélkül.



Az Újpest most aratta első sikerét az idényben, a Fehérvár vendégként négy döntetlent követően először maradt pont nélkül.

MTI