Dömötör: nincs két baloldal, a kirakat változik, de a lényeg nem

2021. október 22. 22:47

Nincs két baloldal; a kirakat változik, de a lényeg nem - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken Csornán, hangsúlyozva: nem változott 1956 óta az az "erőszakos politika", ami már 65 éve is terrort hozott a magyar utcákra, de a "felszíne mérsékeltebbnek tűnhet".

Dömötör Csaba az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen úgy fogalmazott, hogy az "erőszakosság csíráit még láthatjuk", ezért figyelnünk kell ezekre, mert megtanultuk, hogy hamar szárba szökkennek.



Kiemelte, hogy a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóját ezért sem tudtuk méltóképpen megünnepelni. "Az ország 2006-ban felemelő szavak helyett gumilövedéket és könnygázt kapott, a felelősök pedig kitüntetést" - mondta.



"Ennek helyretétele kötelességünk, soha többé nem történhet ilyen, soha többé nem térhetnek vissza" - hangoztatta.



Dömötör Csaba kitért arra is, hogy vannak olyanok, akik számára a nemzet ereje és szabadsága nem érték, mert nem értik vagy nem akarják megérteni, hogy végre magunk hozhatjuk meg a jövőnket meghatározó döntéseket.



Hozzátette: vannak olyanok is, akik szerint a nemzeti kultúra a múlt része, azt hirdetik, hogy ők a jövő. Pedig az a "gúzsba kötő" múltnak az a része, ahol a "nemzeti értékeinket zárójelbe tették, gyarapodásunk feltételeit hidegre, szabadságunkat pedig kalodába". Nem kérünk még egyszer belőle - jelentett ki, hozzátéve, hogy túl sokan adták az életüket ahhoz, hogy most feladjuk azt, amit kivívtunk.



Kiemelte, hogy a szabadságot soha nem adták ingyen, sokszor elbuktunk, de túléltük, 1956 lángját mindvégig őriztük és a mai napig éltetjük. Amiért 65 éve az utcákon küzdöttek, az ma karnyújtásnyira lévő valóság és nekünk adatik meg, hogy 1956 hőseinek álmát beteljesítsük - mondta.



Dömötör Csaba beszédében az 1956-os csornai eseményeket is felidézte, amikor helyiek ledöntötték a kommunista obeliszket. Hangsúlyozta, hogy a csornai szabadságharcosok ma egy olyan Magyarországot látnának, amely erősebben áll a lábán, őrzi kultúráját, támogatja a családokat, fenntartja biztonságát és a nemzetközi színtéren is hallatja hangját. Egy olyan országot látnának, ahol még sok a teendő, de mindennapi küzdelmei ellenére visszaszerezte önbecsülését - mondta.



A forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepi műsorban a Soproni Szakképzési Centrum Hunyadi János Technikumának diákjai működtek közre, majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékműnél.



MTI