Magyarországon a baloldal jelenti a legnagyobb veszélyt a jogállamra

2021. október 23. 00:26

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2006. október 23-án történteket felelevenítő, a Meggyalázott demokrácia című fotókiállításon elmondta, hogy tizenöt éve a rendőrség olyan erőszakot alkalmazott a békés polgárok ellen, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. A politikus arról is beszélt, hogy a magyar baloldalnak szembe kell néznie az akkor történtekkel, ugyanis továbbra sem tudnak megszabadulni azoktól, akik akkor nem csupán tönkretették az országot, hanem saját polgáraikra is lövettek.

– A napokban kettős évfordulóra emlékezünk, ugyanis az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója úgy ment végbe, hogy az önmagában is okot ad az emlékezésre – rögzítette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Meggyalázott demokrácia című fotókiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében a 2006. október 23-án történtekről, a vérbe fojtott emlékezésről lehet megtekinteni többségében a Magyar Nemzet fotóriporterei által készített felvételeket.

– Elsősorban arra emlékezünk, hogy 65 évvel ezelőtt Magyarország polgárai kellően bátrak voltak ahhoz, hogy a szovjet birodalom ellen, a szabadságért fegyvert fogjanak – hangsúlyozta a kormánypárti politikus. – Azt is tudjuk, hogy egyeseknek egész életében csak az a tizenhárom nap szabadság adatott meg, ami október 23-a és november 4-e között eltelt, ezért minden évforduló főhajtás előttük – tette hozzá.

Látlelet a meggyalázott demokráciáról

Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzet főszerkesztője a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében a Meggyalázott demokrácia című fotókiállítás megnyitóján elmondta: nem szabad hagyni, hogy elfelejtsük, ami 2006. október 23-án történt. Hozzátette: büszke arra, hogy a Magyar Nemzet fotóriporterei ott voltak a véráztatta pesti utcákon, és tették a dolgukat.

– Magyarország történelmi szerencsétlensége, hogy a rendszerváltoztatást követően, a forradalom 50. évfordulóján posztkommunista erők voltak hatalmon és olyanokkal kellett az állami ünnepségeket végig néznünk, akik tevékenyen részt vettek a forradalom vérbe fojtásában vagy ahhoz a párthoz csatlakoztak, amelyiknek köze volt az akkori megtorlásokhoz – rögzítette Gulyás Gergely.

– Tizenöt évvel ezelőtt megtapasztalhattuk, hogy a 1989-es rendszerváltás értékei sem szentek azoknak, akik a rendszerváltás előtt is kommunisták voltak – emlékeztetett a miniszter. – Átélhettük, hogy a rendőrség olyan erőszakot alkalmazott a békés polgárokkal szemben, amilyenre évtizedek óta nem volt példa.

– Az a fellépés, hogy azonosító jel nélküli rendőrök gumilövedékkel a tömegbe lőttek, sokak életét tette tönkre, éppen ezért emlékeznünk kell arra, ami tizenöt évvel ezelőtt történt, mivel a demokráciában is veszélybe kerülhet a jogállam, és demokratikusan megválasztott kormány is megteheti azt, amit akkor történt – hangsúlyozta Gulyás. – Azóta tudjuk, hogy ha Magyarországon a jogállam veszélyeztetettségéről kell beszélni, akkor a Gyurcsány-féle baloldalra kell gondolni.

A miniszter arról is beszélt, hogy gyakran felmerül a kérdés: van-e aktuálpolitikai vonatkozása és célja a mostani emlékezésnek?

– Erre a kérdésre nem nekünk kell választ adni, hanem annak a magyar baloldalnak, amelyik tizenöt év után sem tudott megszabadulni azoktól, akik nem csupán tönkretették az országot, hanem saját polgáraikra lövettek

– hívta fel a figyelmet Gulyás. – Nem nekünk kell szégyenkeznünk, hogy még mindig azok képviselik a baloldalt, akik ezeket a gyalázatos eseményeket elkövették, és semmivel nem jobbak azok, akik akkor nem voltak mellettük, de azóta csatlakoztak hozzájuk és a baloldallal szövetségben vannak.

– Mindezt nem szabad elfelejteni és emlékezni kell arra, ami 2006. október 23-án történt, ezért is hiánypótló a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása – zárta beszédét Gulyás Gergely.

Az eseményen beszédet mondott L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója is, aki közölte, hogy 2006 őszének szereplői továbbra is aktívak a magyar közéletben, ezért az a céljuk a kiállítással, hogy ráirányítsák a figyelmet arra, hogy a demokráciát közös felelősségünk megóvni. A múzeum vezetője kifejtette: az állandó tárlatok a rendszerváltásig ölelik fel a magyar történelem sorsfordító időszakait, pillanatait és emblematikus személyiségeit, azonban rá kellett jönniük arra, hogy az elmúlt harminc évben is egy sor olyan esemény történt, amelyek méltók a történelem emlékezetére és a közösség figyelmére, még akkor is, ha ezek az események rendkívül negatívak.

Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzet főszerkesztője is felszólalt a kiállításon, és kiemelte, hogy a kiállított képek a 2006 őszén tapasztalt gyalázatnak az emlékei – Kurucz Árpád

– Ezek a képek most olyanok, mint a röntgenképek és a gyógyításhoz most ezek is elengedhetetlenek. Mint kései, de még mindig bizonyító erejű látleletek – tette hozzá. Lapunk főszerkesztője elmondta azt is, hogy akik akkor a rendőri osztagokat kivezényelték, máig itt élnek közöttünk, s még mindig a politika színpadán parádéznak.

magyarnemzet.hu