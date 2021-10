Szijjártó: hatvanöt évvel ezelőtt cserbenhagyták a magyarokat

Hatvanöt évvel ezelőtt "hiába harsogta a sajtószabadság ikonja, a Szabad Európa Rádió a magyar médiatörténet talán legsúlyosabb fake newsát, hogy mindjárt itt a segítség, ma már tudjuk a fájdalmas igazságot: senki nem jött segíteni, cserben hagytak minket" - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Szijjártó Péter az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékező bejegyzésében hangsúlyozta, a magyarok hősként szálltak szembe a kommunista diktatúra elképesztő túlerejével, a küzdelem tétje pedig a szabadság volt.



"Mi, magyarok akkor is a szabad világhoz akartunk tartozni", amely ugyanakkor "cserben hagyott minket", így elvesztettük a szabadságharcot, s vele együtt elvesztettük a következő több mint három évtized szabadságát - fejtette ki.



Kiemelte, "elvesztettünk tíz- és százezreket: azokat, akik hősi halált haltak, azokat, akiket örök életükre megnyomorítottak, azokat, akik menekülni kényszerültek és azokat is, akik nem térhettek haza".



"Sok olyan nemzeti hős is erre a sorsra jutott, aki sportolóként szerzett dicsőséget és örömet a nemzetnek a nehéz és szomorú években" - emlékeztetett Szijjártó Péter.



Olimpiai, világ- és Európa-bajnokok húztak szerelést távoli tájakon - folytatta -, de akárhol versenyeztek is, büszkék maradtak magyarságukra.



"Góljaik, győzelmeik pillanatnyi felüdülést és reményt adtak az itthoniaknak. Már amennyiben persze tudomást szerezhettek róla." - írta a miniszter, aki bejegyzését úgy zárta, "Tisztelet a hősöknek, szégyen a cserbenhagyókon, éljen a szabad Magyarország!".

MTI