A hazugságrém ma sem bánta meg a 2006-os rendőrterrort

2021. október 24. 09:27

Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán tett bejegyzést szombat délelőtt, az 1956-os forradalom évfordulóján, visszaemlékezve 2006. október 23-ra. A DK elnöke továbbra sem bánta meg a rendőrterrort, sőt, példátlan és provokatív cinizmussal azt írja, megbocsát a randalírozóknak.

Gyurcsány Ferenc Facebook-bejegyzésében egyértelműen a 2006. október 23-án megvert és megfélemlített békés tüntetőkön gúnyolódik. Ha ez önmagában nem volna elég, még Jézus szavait is felidézi hozzá a bukott kormányfő.

Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek – idézhetnék Jézus szavait 1956 mártírjai, ha látnák az Égből, mi történik az ő forradalmunk emlékével ide lenn.

Nagy Imre életáldozata helyébe Révész Máriusz fejsérülése lépett, a Corvin közi ellenállók képe helyett egy kiállított tankot 15 évvel ezelőtt elindító és azzal randalírozó nyugdíjas alakja ugrik fel az ünnep reggelén az egyik vezető hírportálon – írja szombati Facebook-bejegyzésében Gyurcsány Ferenc. A baloldal vezetője az őszödi hazugságbeszéd miatti tüntetések mögött még mindig összeesküvést sejt, mert képtelen belátni, hogy az emberek többsége gyűlöli azért, hogy hazudott, és hogy trükkök százai után kis híján adósrabszolgaságba taszította a magyarokat.

2006 őszén a pesti utcán randevúzott a jogos állampolgári felháborodás, az önmagáért való erőszak és a szervezett államcsíny kísérlet. A határok sem az akkori szándékokban, sem a valóságban nem voltak világosak. Keveredett a szándék, keveredett tömeg. Egyik keverte a másikat és vissza - írja Gyurcsány.

A balolda vezetője ezután nyíltan fenyegetőzni kezd: „De van itt más is. Szájtáti, gyenge demokraták engedik másfél évtizede, hogy tudatos rendzavarást, provokációt, a demokratikus államrend elleni támadást tiszta forradalommá próbáljon nemesíteni a jó- és rosszhiszemű naivitás és a hatalmi hazugság perverz szerelmi háromszöge. A ragacsos sziruppá sűrűsödött erkölcsiség pózába merevedő szerencsétlenek egyike másika meg most felébred, hogy tényleg mik nem történtek akkortájt. És ismétlik ellenfeleik rájuk öntött mocskát, jól el is kenik önmagukon, aztán büszkén kiáltják: én tiszta vagyok!” - lefordítva a zavarosan fogalmazó Gyurcsány erőszakos sorait: az igazsággal való eddigi szembesítés helyett, ő más világot akar.

Ebből is tökéletesen látszik, hogy Gyurcsány Ferenc a mai napig nem bánta meg a 2006-ban történt brutalitást.

magyarhirlap.hu