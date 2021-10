Moszkva felkészül az ukrán-NATO-közeledés következményeire

2021. október 24. 17:26

Oroszország mindent elkövet annak érdekében, hogy a maga számára minimalizálja Ukrajna és a NATO lehetséges közeledésének következményeit - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap a Rosszija 1 orosz állami tévécsatorna egyik magazinműsorában.

Peszkov – tass.com

"Ezt megakadályozni nem tudjuk. Lehetetlen. De minimalizálhatjuk az ilyen lépések következményeit az országunk számára" - nyilatkozott Peszkov.



"Nincs kétségem afelől, hogy Ukrajna és a NATO további közeledése esetén Oroszország mindent megtesz, amit kell" - tette hozzá, de nem bocsátkozott részletekbe.



Peszkov arra reagált, hogy Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter a héten Kijevben járva kijelentette, hogy az Egyesült Államok támogatja Ukrajna tagsági törekvését a NATO-ban, és hozzátette, hogy egyetlen harmadik ország sem vétózhatja meg a szövetségbe való belépését.



Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán azt mondta, hogy a NATO katonai jelenléte Ukrajnában valós fenyegetést jelent Oroszország számára, és hogy a szövetség Kijev tagsága nélkül is megkezdte Ukrajna területének birtokba vételét.



Peszkov vasárnapi tévényilatkozatában azt is elmondta, hogy szerinte "butaság" Putyinnak a Valdaj-fórumon elmondott beszédét a Nyugattal való értékalapú konfrontációként értelmezni. A szóvivő azt mondta, az elnök azt próbálta értésre adni, hogy Oroszország kész az együttműködésre, de nem engedi meg, hogy kioktassák.

Úgy vélekedett, hogy Putyin mondanivalóját most ugyanúgy félremagyarázzák, mint a 2007-es müncheni biztonsági fórumon elmondott beszédét, amely szintén nem a konfrontációról szólt.



"Nézetem szerint az elmondottak lényege az, hogy mi nem készülünk senkit sem kioktatni, és bennünket se oktassanak ki. Megengedhetjük és meg is fogjuk engedni magunknak, hogy úgy éljünk, ahogy mi akarunk. Emellett örömmel barátkozunk és együttműködünk önökkel, de ne merészeljenek kioktatni bennünket, mert nem fogjuk eltűrni" - fogalmazott a szóvivő.



Kitért az Oroszország és a NATO közötti diplomáciai kapcsolatok felfüggesztésére is.



"Függetlenül a blokk agresszivitásától Oroszország mindig a kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta. Csak most, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy minden erőfeszítésünk hiábavaló volt, egyszerűen hivatalossá tettük a valóságot" - nyilatkozott.



"Ez (a NATO) egy agresszív blokk, amely ellenfelének tekint bennünket. Ezért nem történik szörnyűség, ha az agresszivitás fokozódása és az olyan nyilatkozatok nyomán, amelyek szerint a fő feladat a mi feltartóztatásunk, egyszerűen elutasítjuk ezeket a kapcsolatokat" - mondta a szóvivő.



Peszkov jelezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök belátható időn belül találkozik majd egymással. Korábban azt mondta, hogy a csúcs még az év vége előtt létrejön.



Jen Psaki, a washingtoni Fehér Ház szóvivője szerdán úgy nyilatkozott, hogy Washingtonnak egyelőre nincs bejelentenivalója Biden és Putyin újabb találkozójával kapcsolatban. A két elnök június 16-án, Genfben folytatott személyesen eszmecserét egymással.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy Oroszország november 1-jétől felfüggeszti a NATO mellett működő képviseletének tevékenységét.

Emellett felfüggeszti a NATO moszkvai katonai missziójának, valamint az észak-atlanti szövetség belga nagykövetségen működő tájékoztatási irodájának tevékenységét is.



Az indoklás szerint Moszkva válaszlépéseket hozott arra reagálva, hogy a szövetség október 6-án közölte: 18-ról 10 főre csökkenti Oroszország NATO-képviseletének létszámát. Az orosz misszió nyolc tagjának kiutasítását a NATO azzal indokolta, hogy az érintettek "ellenséges tevékenységet" folytattak.



A Krím félsziget Oroszország általi elcsatolását és Moszkvának a délkelet-ukrajnai válságba való beavatkozását követően a NATO 2015-ben és 2018-ban is csökkentette az orosz képviselet létszámát.



MTI