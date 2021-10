A Mezőkövesd emberhátrányban küzdve győzött Kispesten

2021. október 24. 17:54

A Mezőkövesd több mint 70 percet emberhátrányban futballozva 3-2-re győzött a Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában.

NB I, 10. forduló:

Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 2-3 (0-1)

Bozsik Aréna, 3253 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Nono (69.), Lukic (81.), illetve Vojtus (7.), Madarász (86.), Cseri (93., 11-esből)

piros lap: Pillár (17.)

sárga lap: Nono (30.), Machach (45+2.), Nagy D. (71.), Eppel (78.), Batik (92.)

Budapest Honvéd:



Szappanos - Mergrani, Batik, Klemenz, Tamás - Hidi (Eppel, 56.), Nono, Pantelic, Zsótér (Nagy D., 65.) - Machach (Balogh N., 65.), Lukic (Bőle, 87.)

Mezőkövesd Zsóry FC:



Antal - Vadnai (Calcan, 85.), Pillár, Kocsis, Lakveheliani - Cseke, Karnyickij (Madarász, 85.), Cseri - Vojtus (Chrien, a szünetben), Jurina (Drazic, 62.), Nagy D. (Szépe, 20.)

Jól indult a mérkőzés a Mezőkövesd számára, ugyanis már a hetedik percben vezetést szerzett, de a folytatás kevésbé alakult a vendégek szája íze szerint, ugyanis bő negyedóra után a játékvezető kiállította az utolsó emberként szabálytalankodó Pillárt. Emberelőnyben a Honvéd hatalmas mezőnyfölényben futballozott, sok helyzete is volt, de Antal egészen parádésan védett, legalább három ziccert hárított a szünetig.



A folytatásban is a kispestiek irányítottak, a Mezőkövesd kizárólag a védekezésre koncentrált és teljesen átengedte a területet a riválisának. A fővárosiak aztán Nono távoli lövésével egyenlítettek. A Honvéd egyre nagyobb elánnal rohamozott a győztes gólért, de sokáig nem tudott betalálni, mert Antal újabb bravúrokkal megakadályozta ezt, egy ízben pedig a keresztléc mentett helyette. A hajrá kezdetén aztán Lukic betalált, de a hazaiak öröme nem tartott sokáig, mert jószerivel az egyetlen végigfutó mezőkövesdi akció végén a csereként beállt Madarász egyenlített. A Honvéd teljesen megzavarodott, a Mezőkövesd pedig fellelkesült a góltól, a vendégek ezt még emberhátrányban is meg tudták lovagolni, mert a hosszabbításban Cseri értékesített büntetőjével megszerezték a három pontot.



MTI