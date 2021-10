Az USA Nagydíja - Verstappen nyert és növelte az előnyét összetettben

2021. október 24. 23:36

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíját Austinban, ezzel növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén.

A 24 éves Verstappennek ez az idei hetedik és pályafutása 18. futamgyőzelme, mellyel 12 pontra nőtt az előnye összetettben a címvédő és hétszeres világbajnok, most másodikként célba érő Lewis Hamiltonnal, a Mercedes brit versenyzőjével szemben.



Az Egyesült Államok Nagydíját Verstappen csapattársa, a mexikói Sergio Pérez zárta a harmadik helyen.



A rajtot Hamilton jobban kapta el, mint a pole pozícióból startoló Verstappen, és a vb-címvédő egy határozott manőverrel az első kanyarban meg is előzte holland riválisát. Verstappent Pérez is majdnem megszorongatta, de aztán a mexikói előzékenyen maga elé engedte csapattársát, aki üldözőbe vette az élen száguldó Hamiltont.



Verstappen a 10. körig próbálkozott Hamilton követésével, de támadni nem tudott, így a Red Bull istállónál úgy döntöttek, hogy egy korai kerékcserével megpróbálnak stratégiai előnybe kerülni az ellenféllel szemben. Két körrel később Pérez versenyautójára is feltették a friss abroncsokat, Hamilton pedig a 13. kör végén hajtott a boxba új gumikért, de csak Verstappen mögé ért vissza a pályára, lemaradása hat másodperc volt.



A 25. körben Verstappen, Hamilton, Pérez volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, majd az élen álló holland versenyző a 29. körben ismét a boxba hajtott kerékcserére. Hamilton a 37. kör végén állt ki friss abroncsokért, és több mint nyolc másodperces hátrányban tért vissza a pályára Verstappen mögé.



A következő öt körben Hamilton a felére faragta lemaradását Verstappennel szemben, tíz körrel a leintés előtt pedig már csak három másodperccel maradt le riválisától. Az utolsó három körben a vb-címvédő két másodpercen belülre került ellenfeléhez, de végül a leintésig nem tudott támadást indítani, és meg kellett elégednie a második hellyel.



A vb két hét múlva Mexikóban folytatódik.

MTI