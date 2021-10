Már papírból is hiány alakult ki

2021. október 25. 08:37

Jelentősen emelkedett a papír előállításához szükséges cellulóz ára, globálisan akadozik a szállítás is, így pedig papírhiány alakult ki Magyarországon – írja a napi.hu.

A portállal Peller Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség ügyvezető igazgatója azt közölte, hogy a cellulóz áremelkedése szinte függőleges ívet ír le. A konténerek esetében négyszeres a drágulás: az év elején 3 ezer, addig most már 12 ezer dollárt is elkérhetnek értük. Az energiaárak növekedése is jelentkezik a költségekben. A szakember szerint az elkövetkező hónapokban nem várható, hogy a helyzet javulni fog.

Jövő nyárra állhat vissza a régi rend, de ezt még senki nem tudja megjósolni. Több hazai papírkereskedő átállt az azonnali fizetésre. Egyre gyakoribb, hogy a megrendelésnél ki kell fizetni az ár egy részét, míg a másikat a szállításkor azonnal, de az sem ritka már, hogy a gyártók allokációs és kvótarendszert vezetnek be. A pluszköltségeket a nyomdák is tovább fogják hárítani a megrendelőkre, vagyis növekedni fog a papíralapú nyomdai termékek ára.

A könyvkiadással foglalkozó Líra a lappal azt közölte, hogy a papír napi áras lett, hasonlóan az építőiparban a cementhez. Az euró árfolyam és az energiaárak növekedése az iparban tervezhetetlen gazdasági környezetet hozhat létre. A cég szerint a könyvek nem lesznek drágábbak, de elképzelhető, hogy kitolódnak az új könyvek megjelenései.

napi.hu