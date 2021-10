Az EB zokon vette a lengyel miniszterelnök határozott magatartását

2021. október 25. 17:47

Az Európai Unióban nincs helye a háborús retorikának - jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője hétfőn Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnöknek a Financial Times napilapnak adott interjújában elhangzottakra utalva.

Az EU immár több mint hat évtizede biztosította a tartós békét a tagállamok között, és biztosítani kívánja a jövőben is - tette hozzá a szóvivő.



A lengyel kormányfő az újság hétfői számában megjelent nyilatkozatában arra a kérdésre válaszolt, hogy Lengyelország kész-e az uniós pénzek miatt megvétózni bizonyos kulcsfontosságú uniós döntéseket. A miniszterelnök úgy reagált: "Mi is történne, ha az Európai Bizottság kirobbantaná a harmadik világháborút? Amennyiben ezt megtenné, védeni fogjuk jogainkat minden rendelkezésünkre álló fegyverrel".



Morawiecki kijelentette azt is, hogy Varsó nem hajlandó "a fejéhez tartott pisztollyal tárgyalni" a bírósági fegyelmi kamarák sorsáról. Az EU az uniós bíróság döntése alapján ezek felfüggesztését sürgeti.



Eric Mamer szóvivő arra is kitért, hogy a járvány utáni gazdasági helyreállítást célzó lengyel tervről továbbra is tárgyalásokat folytat a bizottság a nemzeti hatóságokkal, és egyelőre nem tűztek ki új céldátumot a csomag elfogadására. A tervezetet az Európai Bizottságnak korábbi megállapodások szerint augusztus elején kellett volna jóváhagynia.

MTI