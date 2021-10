Az erdészek és vadászok zarándoklatát tartják Szentkúton

2021. október 26. 07:54

Az erdészek és vadászok zarándoklatát, a Szent Hubertus búcsút rendezik meg szombaton Mátraverebély-Szentkúton, egybekötve a IV. Kelet-Cserháti Trófeaszemlével - tájékoztatta az MTI-t a kegyhely sajtófőnöke.

A Szent Hubertus búcsú mindig az év utolsó zarándoklata Mátraverebély-Szentkúton, amelynek különlegessége, hogy egy dámbika terítéke is díszíti a templomot, kiemelve a rendezvény egyediségét - mondta Kerekes-Dancsok Regina, hozzátéve: a szervezők idén is abban bíznak, hogy "Szent Hubertus eléjük vezeti a vadat". (Szent Hubertus a vadászok, erdészek, lövészcéhek védőszentje.)



A trófeabemutató a szakmai közönségnek reggel 10 órakor kezdődik, 11 órától pedig a Szent Hubertus-mise lesz.



A sajtófőnök közölte: a rendezvény elsősorban vadászoknak szól, de délutántól a szervezők szívesen fogadnak minden érdeklődőt. Idén egy különleges, virtuális vadászatot is rendeznek a helyszínen felállított sátorban, illetve a vadászterületeken történő gazdálkodást segítő informatikai rendszert is bemutatják.



A Szent Hubertus búcsú a 16., és egyben idei utolsó búcsú lesz a Nógrád megyei nemzeti kegyhelyen.



MTI