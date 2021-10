Fidesz-KDNP: Márki-Zay Péter Soros Györgyöt védi és mentegeti

2021. október 26. 14:18

A "bevándorláspárti" Márki-Zay Péter Soros Györgyöt védi és mentegeti, korábban ugyanis arról beszélt, hogy Soros György nem is hozott be migránsokat Magyarországra - mondta a KDNP frakciószóvivője az MTI-hez kedden eljuttatott videóüzenetében.

Nacsa Lőrinc kifejtette: mivel "Gyurcsány Ferenc most éppen Márki-Zay Péterrel bábozik, egyáltalán nem mindegy, hogy a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje mit is gondol valójában a magyarság jövőjét érintő egyik legfontosabb és máig velünk lévő kérdésről, a bevándorlásról".



Hangsúlyozta, sorra látnak napvilágot azok az újságcikkek, amelyek leleplezik Márki-Zay Péter véleményét a bevándorlásról, a baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint ugyanis összességében inkább pozitív, mint negatív hatást gyakorolt a nagy számú, egy időben történt bevándorlás egy adott térség gazdasági fejlődésére.



"Így már meg sem lepődünk azon, hogy a bevándorláspárti Márki-Zay Soros Györgyöt védi és mentegeti, egy Youtube-csatornán ugyanis arról beszélt, hogy Soros György nem is hozott be migránsokat Magyarországra" - mondta a kormánypárti politikus.

Kiemelte, a magyar embereknek, akik népszavazáson utasították el a bevándorlást, joguk van tudni, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter ebben is a baloldal véleményét osztja.

"Jó, ha tudja viszont a baloldal, hogy a Fidesz-KDNP nem fogja hagyni, hogy illegális bevándorlók árasszák el Magyarországot - mondta Nacsa Lőrinc, majd kijelentette: "Magyarország a magyaroké".

MTI