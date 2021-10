Gyurcsányi frusztráció a Békemenet miatt

2021. október 26. 14:43

Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter kéz a kézben támadja a Békemenetet - közölte a Fidesz kedden az MTI-vel.

A kormánypárt közleményében arra reagált, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) napközben rákérdezett, jogszerű-e pártrendezvényre használni az önkormányzati tulajdonú, illetve a Magyar falu program keretében vásárolt buszokat.



A Fidesz kiemelte, nincs két baloldal, egy baloldal van.

"Gyurcsányék 2006-ban sem bírták elviselni a nemzeti oldallal szimpatizáns tömeget, és most sem" - húzta alá a kormánypárt.



Azt írták, hogy "akkor a tömegbe lövettek, most meg a Márki-Zay Péterrel együtt, kéz a kézben támadják a több százezres Békemenetet".



"A Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal nem bírja megemészteni, hogy ők felsültek október 23-án és már a baloldali szimpatizánsok is elfordulnak tőlük" - közölte a Fidesz.



