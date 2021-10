Emmi: megalakult a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség

2021. október 26. 15:17

Az egészségügyi ágazat tudományos tevékenységeinek összehangolására, a kutatások gyakorlati koordinálásának támogatására a kormányzati prioritások érvényesítése érdekében Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kezdeményezésére megalakult a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség (NEKÜ) - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden az MTI-t.

A közlemény szerint az ügynökség célja, hogy a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások támogatásával kimagasló innovációs környezetet teremtsen, amely új, magyar fejlesztésű technológiák és eljárások kidolgozására ad lehetőséget, növeli a hozzáadott értéket és a betegek számára szélesebb körben elérhetővé teszi az innovatív terápiákat.



Mint írták: Kásler Miklós 2018 nyarán jelölte ki az irányokat "a Nemzeti Egészségügyi Programok megfogalmazásában, amelyeket az Országos Intézetek dolgoztak ki a Nemzeti Rákellenes Program mintájára". Az egészségügyi kutatások koordinálása és a szakmai munka is az országos intézetek kezében összpontosul - tették hozzá.



"A NEKÜ elsősorban támogatói szerepet tölt be az orvostudományi és klinikai vizsgálatok felé, és fő célja és feladata a hazai klinikai vizsgálatok és orvostudományi kutatások minőségének a személyi és tárgyi feltételrendszereinek a javítása. A hazai kutatási irányvonalak gyakorlati alkalmazásában segíti a tudományos tevékenységet végző Országos Intézetek kutatóhelyeit, a kutatási központokat és egészségügyi ellátóhelyeket. A nemzetközi együttműködések keretében a szakterületekre vonatkozó jó gyakorlatokat megosztja és a kidolgozott struktúrákat tudástranszfer révén a bilaterális és multilaterális partnerei számára átadja" - olvasható a közleményben.



Az Emmi kiemelte, jelenleg Magyarországon nem létezik olyan intézmény, amely kizárólag a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások fejlesztésére és támogatására szakosodott. Ezért a hazai sajátosságok figyelembe vételével Kásler Miklós létrehozta az egészségügyi kormányzat felügyeletével működő szakmai testületet is: ez a Nemzeti Orvostudományi Kutatási Központot (NOKK).



Az új, szervezett struktúra mentén" a nemzetközi konzorciális klinikai vizsgálatok hazánkba való becsatornázása lényegesen hatékonyabbá válhat, emellett az országos intézetek hálózatának kialakításával megvalósítható az egységesen magas minőségű kutatóhelyek kommunikációjának erősítése, továbbá a bizalomépítés, amely Magyarország nagyobb mértékű bevonását eredményezheti a nemzetközi klinikai vizsgálatokba" - tették hozzá.



Kásler Miklós a NEKÜ ügyvezetőjének Tarnai Juditot nevezte ki, aki az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) általános igazgató-helyettese volt és a teljes szektorban nagy tapasztalatokkal rendelkezik - írta közleményében a minisztérium.

