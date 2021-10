Közvélemény-kutató: jelentős a Fidesz előnye

2021. október 26. 15:57

Jelentős a Fidesz előnye; ha most vasárnap lennének a választások a Fidesz-KDNP 55, a baloldali közös lista 44, a többi pártlista összesen csupán 1 százalékot kapna - derül ki a pártpreferencia mérését most indító Real-PR 93. közvélemény-kutató méréséből, melyet kedden juttattak el az MTI-hez.

A cég közleménye szerint lényegében kétpártrendszer alakult ki Magyarországon 2021 őszére. A jobboldali Fidesz és a baloldal közös listája küzd csak egymással a következő választáson, az összes többi pártra várhatóan leadott szavazatok elenyészőek. Hiába vannak szimpatizánsai Szanyi Tibornak, a kétfarkúkutyáknak vagy a Mi Hazánknak, a részvételüket biztosra ígérő polgárok végül csak a jobb- és a baloldal között fognak választani.



A teljes felnőtt népesség körében a Fidesz-támogatók aránya 46 százalék, míg az ellenzékkel szimpatizálók aránya 42 százalék. Egyéb pártokra a választópolgárok 2 százaléka lenne hajlandó szavazni, 10 százalékuk pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a pártpreferencia-kérdésre. A jelenlegi kormánypárt újraválasztása már ebben a körben is biztosnak tűnik, a választást ugyanakkor csak az azon érvényes szavazatukkal résztvevők döntik el. Márpedig a Fidesz-tábor aktivitása nagyobb: a részvételüket biztosra ígérő választók 55 százaléka a Fideszre, 44 százaléka a baloldalra szavazna. Ez az eredmény már Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltségét is figyelembe veszi, mivel az adatfelvétel a baloldali előválasztás második fordulója után készült.



A Fidesz jelentős előnyének legfőbb oka, hogy a "Budapesten kívüli Magyarországon" kiemelkedő a támogatottsága. A részvételüket biztosra ígérő budapesti választópolgárok körében ugyan a baloldali közös lista vezet 59 százalékkal a Fidesz 40 százaléka előtt, de a Budapesten kívül élő biztosan résztvevő választópolgárok körében a baloldali lista csak 40, míg a Fidesz-KDNP 58 százaléknyi szavazatot kapna "most vasárnap". Mivel négyszer annyian élnek Budapesten kívül, mint a fővárosban, nem meglepő, hogy a fenti arányszámok összképe a Fidesz országos választási győzelmét valószínűsíti.



A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült, 2021. október 19. és 21. között, a felnőtt társadalomra kora, neme és lakóhelye szerint reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb +/-3,1 százalék.



A Real-PR 93. debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég, amely "kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a budapesti politikai vitákban a vidéki Magyarország véleménye is megjelenjen" - áll a cég közleményében.

MTI