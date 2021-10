Velence: csökkentették a veronai busztragédiát okozó sofőr börtönbüntetését

2021. október 26. 18:37

Az illetékes velencei fellebbviteli bíróság kedden tizenkét évről hat évre csökkentette a 17 halálos áldozatot követelő veronai busztragédiát okozó sofőr, V. János börtönbüntetését.

Az ítéletet Alberto Pallotti, az olaszországi közúti balesetek áldozatait és családtagjait képviselő non profit szövetség (Aifvs) elnöke mgerősítette az MTI-nek.



V. János ellen 2018-ban indult per, 2020-ban első fokon a szabadságvesztés mellett eltiltották Olaszországban a járművezetéstől, és az ügyészség 5 millió euróban szabta meg az áldozatok után járó kártérítés összegét. Az első fokú eljárást Verona, a másodfokú tárgyalást Velence fellebbviteli bíróságán tartották.



V. János vezette azt az autóbuszt, amely a Szinyei Merse Pál gimnázium diákjait és kísérőiket szállította. 2017. január 20. éjszaka az autóbusz Verona közelében az autósztráda szalagkorlátjához sodródott, majd a közeli felüljáró oszlopába csapódott és kigyulladt. Tizenheten veszítették életüket, a tanulókat mentő és súlyos sérüléseket szenvedett Vígh György tanár két évvel később hunyt el.



Alberto Pallotti, az Aifvs elnöke az MTI-nek nyilatkozva "az igazság vereségéről" beszélt. Pallotti személyesen volt jelen az ítélet felolvasásakor.



Pallotti hozzátette, az olasz törvények értelmében az elítéltnek ebből legalább két és fél évet börtönben kell letöltenie, a többit az olaszországi börtönök túlzsúfoltsága miatt akár el is engedhetik neki. Szabadságvesztését olasz büntetés-végrehajtási intézetben kell megkezdenie, majd kérvényezheti Magyarországra történő áthelyezését.



"Nem jó kifejezés az, hogy a hozzátartozók csalódottan fogadták a bírósági döntést. Nagyon nehéz megmagyarázni a családtagoknak, miért enyhítették az elkövető börtönbüntetését" - mondta a közlekedési balesetek áldozatait és családtagjait képviselő országos szövetség vezetője.



"A veronai autóbusz-balesetben elhunytak nem kaptak igazságot" - nyilatkozta Pallotti.



Az Aifvs ügyvédje Davide Tirozzi szerint V. János ügyvédjei és az ügyészség megállapodása vezetett az enyhített ítélethez.



A sofőrt tavaly nyáron első fokon 12 évre ítélték.

