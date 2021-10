Maszk viselését ajánlja a közösségi közlekedés használatakor a BKK

2021. október 26. 18:59

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) minden utasnak a maszk viselését ajánlja a közösségi közlekedés használatakor - közölte a BKK kedden az MTI-vel.

Mint írták, a koronavírus-járvány negyedik hullámában romlanak a járványügyi adatok, és ugyan örömteli, hogy a fővárosban is magas az átoltottság, de ahhoz, hogy "ne csak saját magunk, de mások egészségét is megőrizhessük - ahogy az európai országokban az elmúlt időszakban életbe lépett szigorítások is mutatják -, ez még nem elég".



Felhívták a figyelmet: az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a maszkviselést kötelezővé tegye, azonban a fővárosi operatív törzs döntése nyomán Karácsony Gergely főpolgármester és a BKK arra kéri a fővárosban utazókat, hogy továbbra is használják a közösségi közlekedést, de a járatokon, valamint a megállókban viseljenek szájat és orrot egyaránt eltakaró maszkot.



Emlékeztettek: az elmúlt hónapokban egyre többen ismerték fel, hogy a közösségi közlekedés biztonságos, ezért sokan választják ismét a BKK járatait, az ajánlott maszkviselés pedig csak még biztonságosabbá teszi az utazást. Hozzátették: a BKK járatai a járvány idején is biztonságos választásnak bizonyulnak a mindennapi utazáshoz, mivel a rendszeresen fertőtlenített járműveken jóval alacsonyabb a megbetegedés kockázata, mint azokban közösségi terekben, ahol az emberek hosszabb időt töltenek el.



"Az utazás során rövid időt töltünk el zárt térben, ráadásul a közösségi közlekedést használók jellemzően az átlagosnál is jobban figyelnek a higiéniai előírások betartására, a megelőzésre. Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt hónapokban egyre többen térnek vissza a közösségi közlekedéshez: a két évvel ezelőtti, azaz a járvány előtti időszakhoz viszonyítva nemrég már 85 százalék fölé nőtt a jegy- és bérletvásárlások értéke. A járvány időszaka óta ez rekordszámnak tekinthető" - írta a BKK.

MTI