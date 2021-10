Nem lesz jelen a jövő heti klímacsúcson a brit uralkodó

2021. október 26. 20:36

A tervekkel ellentétben nem utazik el a skóciai Glasgowban rendezendő jövő heti nemzetközi klímacsúcsra a brit uralkodó. A Buckingham-palota kedd esti bejelentése szerint II. Erzsébet királynő előre rögzített üdvözlőbeszédben köszönti majd a nemzetközi rendezvény vendégeit.

Néhány napon belül ez a második jelentősebb program, amelyet a 95 esztendős uralkodó lemondott.



Múlt szerdán a palota azt közölte, hogy a királynő lemondta észak-írországi látogatását, és "vonakodva ugyan", de elfogadta orvosai tanácsát, hogy néhány napot töltsön pihenéssel.



A múlt hét második felében az udvar bejelentette azt is, hogy II. Erzsébet királynő egy éjszakát kórházban töltött "bizonyos előzetes jellegű vizsgálatok elvégzése céljából", de már csütörtök délben visszatért rezidenciájára, a London nyugati határában fekvő Windsorba.



A palota keddi közleménye szerint a királynő - miután orvosai továbbra is azt tanácsolják, hogy pihenjen - jelenleg könnyített munkarendben dolgozik a windsori kastélyban. Az udvar kedden felvételeket tett közzé arról, hogy a királynő videókapcsolaton keresztül audienciákat tartott több nagykövet részvételével.



Az udvar keddi tájékoztatása szerint "Őfelsége sajnálkozással ugyan, de úgy döntött, hogy nem utazik Glasgowba, így nem lesz jelen a COP26 klímacsúcs jövő hétfőn esedékes esti fogadásán".



A Buckingham-palota szóvivője szerint a királynő csalódottan vette tudomásul, hogy nem vehet részt a fogadáson, de rögzített videóüzenetben köszönti majd az egybegyűlt küldötteket.



A palota továbbra sem részletezte, hogy a királynőt milyen okokból tanácsolták el orvosai az utazástól.



II. Erzsébet királynő múlt heti rövid kórházi tartózkodásának okáról sem hangzott el részletes tájékoztatás. Ez összhangban van azzal a hagyományos gyakorlattal, amelynek alapján az udvar a szükséges minimumon túl soha nem közöl részleteket a királyi család magas rangú tagjainak egészségi problémáiról.



A titoktartás szigorára jellemző, hogy II. Erzsébet királynő néhai édesanyjáról, a 102 esztendős korában 2002-ben elhunyt Erzsébet anyakirálynőről csak halála után hét évvel, 2009-ben derült ki hivatalosan, hogy 43 évvel korábban, 1966-ban vastagbélrák miatt műtéten és kezelésen esett át.



A brit uralkodó április 21-én töltötte be 95. életévét. A születésnap azonban hivatalos rendezvények nélkül, gyásszal telt, mivel II. Erzsébet királynő férje, Fülöp edinburghi herceg április 9-én, néhány héttel századik születésnapja előtt elhunyt.



Az uralkodó és Fülöp herceg tavaly novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját.

MTI