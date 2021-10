Kikerült a magyar zászló a honvédek nagyváradi emlékművéhez

2021. október 26. 23:31

A nagyváradi Rulikowsky köztemetőben 2012 óta áll egy emlékgúla, amely a két világháborúban elhunyt magyar honvédek emlékét őrzi. Az emlékmű mellé most magyar nemzetiszínű lobogó is került.

Váradi viszonylatban nagy előrelépés az, hogy a magyar lobogót kitűzhették az emlékhely mellé. Az emlékgúla építése és felavatása annak idején finoman szólva sem nem volt zökkenőmentes. A váradi emlékhely kialakítását, melynek alakja az Isonzó és Doberdó vidékén az első világháborúban elesettek tiszteletére emelt emlékgúlákat másolja, a Pro Liberta Partium Alapítvány képviseletében az idén elhunyt Sárközi Zoltán volt RMDSZ-es önkormányzati kezdeményezte. A javaslatot nem fogadták túl jól, az akkori önkormányzat előbb megvétózta az emlékmű tervezett helyét, majd megtiltották annak felavatását, így 2012 novemberében szintén a szövetség szervezésében megtartott „civil ünnepség” keretében adták át azt.

Liviu Andrica, Pető Dalma és Botházy Nándor az emlékmű előtt | Fotó forrása: Botházy NándorLiviu Andrica, Pető Dalma és Botházy Nándor az emlékmű előtt | Kép forrása: Botházy Nándor

Az előzményekhez képest jó hírekről tájékoztatta kedden a Maszolt Botházy Nándor, a nagyváradi RMDSZ-szervezet ügyvezető elnöke. Mint mondta, Pető Dalma önkormányzati képviselővel együtt szóbeli megkereséssel fordultak Liviu Andricához, a Közterület-kezelő Zrt. vezetőjéhez annak érdekében, hogy a magyar lobogó is kikerülhessen az emlékgúlához. Az orosz katonák emlékét is őrzi zászló, ezért kérték a magyar zászló kitűzését is a magyar emlékműhöz, magyarázta Botházy Nándor, aki hozzátette: Pető Dalma önkormányzati képviselővel méltányolják a közterület-kezelőségnek és vezetőségének a hozzáállását.

Fried Noémi Lujza



maszol.ro