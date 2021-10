A kiberbűnözés erősödésére számítanak a cégvezetők

2021. október 27. 11:47

Világszerte a cégvezetők 60 százaléka számít a kiberbűnözés erősödésére, de a többségük nem ismeri eléggé a kockázatokat - közölte a PwC szerdán az MTI-vel.

A nemzetközi tanácsadó felmérése alapján a cégvezetők 56 százaléka számít adatbiztonságot sértő esetekre, de a veszélyeket csak harmaduk mérte fel hivatalosan. 58 százalékuk készül felhőszolgáltatásokat érő támadásokra, de mindössze 37 százalékuk tárta fel ennek kockázatait - írták. A visszajelzések alapján úgy vélik, hogy a támadások miatti adatvesztésekre a vállalatok többség nem készült fel eléggé.



Különösen veszélyesnek tartják az ellenőrizetlen partnereket, akik - mint írták - szinte szabad bejárással rendelkeznek a vállalati rendszerekbe. A visszajelzésekből kiderül, hogy a cégek 58 százaléka nem határozott meg részletes elvárásokat a harmadik felekkel szemben, 62 százalék pedig nem szigorította az átvilágításukat. Hiába a jó kibervédelem, ha a támadók a gyenge láncszemet jelentő beszállítókon keresztül be tudnak hatolni, ezért figyelni kell az ő kapcsolataikra is - tették hozzá.



A közlemény szerint az egyszerűbb vállalati felépítés is segít a kibertérből érkező fenyegetések kiszűrésében, és ezt a cégvezetők is tudják. Majdnem háromnegyedük szerint a szervezeti összetettség aggasztó mértékű kockázatokat jelent, és alig harmaduk mondta, hogy a vállalati működés az elmúlt 2 évben korszerűsödött.



A PwC úgy véli, hogy sok múlik a cégvezetői elkötelezettségen. A legfejlettebb szervezetek a kiberbiztonságot nem pusztán a védekezés eszközének tekintik, hanem olyan lehetőségnek, amellyel fenntartható üzleti eredményeket érhetnek el. A kiberbiztonság tehát értékteremtő, és nem megfelelési kényszer - hangsúlyozták.



A PwC 2022-es Global Digital Trust Insights globális felmérése 2021 júliusában és augusztusában készült 3602 cégvezető megkérdezésével. A válaszadók 62 százaléka legalább 1 milliárd dolláros, 33 százalékuk 10 milliárd dollárnál nagyobb bevételű vállalatoknál dolgozik.



MTI