Fidesz: kórházakat csak a gyurcsányi politika zárt be

2021. október 27. 16:51

Kórházakat Gyurcsány Ferenc volt MSZP-s miniszterelnök és a baloldal zárt be, valamint vitt a csőd szélére a sorozatos pénzkivonással - emelte ki szerdai, az MTI-hez is eljuttatott közleményében a Fidesz.

A nagyobbik kormánypárt ezzel a jelenleg MSZP-s, a jövő évi választásokon azonban DK-s színekben induló Szakács László parlamenti képviselő nyilatkozatára reagált, aki arra szólította fel a kormányt, hogy árulja el, tervez-e kórházbezárásokat és ha igen, akkor mely intézményeket készül bezárni.



A Fidesz közleménye szerint a baloldal tudatosan tönkre akarta tenni az állami egészségügyet, hogy "üzleteljen a betegeken", és jelenleg is ugyanezt az egészségügy-politikát képviseli.



A kormány 2010 óta folyamatosan pótolja a baloldal által az egészségügytől elvett pénzeket, jövőre 1700 milliárd forinttal többet költ egészségügyre, mint amennyit a baloldal fordított - hangsúlyozták, hozzátéve: az orvosoknak és ápolóknak átfogó béremelést biztosítanak, a kórházakat nem bezárják, hanem felújítják, fejlesztik és új kórházat építenek.



A városi kórházakat senki nem zárja be, azok jelenleg is a megyei kórházak szakmai irányítása alá tartoznak - olvasható a közleményben.

MTI