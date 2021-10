Futball – a Tököl megfelelő ellenfél volt a Fradinak: hét-null

2021. október 27. 19:40

A labdarúgó Magyar Kupában a Ferencváros idegenben 7–0-ra legyőzte a Tökölt, így könnyedén bejutott a legjobb 16 csapat közé.

A Ferencváros esélyeshez méltóan már az első félidőben eldöntötte a továbbjutás kérdését: a megyei I. osztályú Tököl otthonában Kristoffer Zachariassen, Olekszandr Zubkov, valamint büntetőkből Myrto Uzuni is duplázott. A második játékrész végén Róbert Mak is beköszönt, majd még két ferencvárosi kapufát is feljegyezhettünk, de újabb gól már nem esett, így Peter Stöger csapata 7–0-ra nyert.

Myrto Uzuni a lefújást követően úgy fogalmazott, nincsenek túl jó formában a bajnokságban, de keményen dolgoznak, és örülnek ennek a győzelemnek. Előre kell nézniük, főleg a bajnokságra, mert a Fradi számára az legfontosabb.

Bányai János, a Tököl csapatkapitánya elmondta, egész héten erre a mérkőzésre készültek, és úgy érzi, a csapat tisztesen helytállt.

Uzuni: A legfontosabb, hogy meccsről-meccsre jobbak legyünk.

MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a 16 közé jutásért):

VSK Tököl (megyei I.)-Ferencvárosi TC 0-7 (0-6)

Jászberényi FC (III.)-Vasas FC (II.) 0-1 (0-1)

ESMTK (III.)-Békéscsaba 1912 Előre (II.) 2-4 (0-3)

Szegedi VSE (megyei I.)-Ceglédi VSE (III.) 0-2 (0-0)

H. D.

m4sport.hu