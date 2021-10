Hazánk felértékelődött az eucharisztikus kongresszus sikerével

2021. október 27. 22:58

Magyarország felértékelődött azzal, hogy méltó módon sikerült megrendeznie olyan világeseményt, mint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust - hangoztatta szerdán Szentgotthárdon a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Soltész Miklós a Keresztény szerda esték című rendezvénysorozaton tartott előadásában úgy fogalmazott: felemelő és életre szóló élmény volt részt venni a többnapos eseményen. Véleménye szerint a kongresszus rámutatott arra, hogy Magyarországon mekkora ereje van a hitnek, az egyháznak és a világi - kormányzati, önkormányzati és civil - összefogásnak.



Emlékeztetett arra, hogy a tanácskozás legkiemelkedőbb és legjobban várt eseménye természetesen a pápalátogatás és a Ferenc pápa által bemutatott szentmise volt.



Kiemelte: Ferenc pápa a látogatását követően és azóta többször is elismerően szólt a magyarokról, arról, amit tapasztalt Magyarországon. Megemlítette a katolikus egyházfő azt is, hogy tervei között szerepel egy újabb magyarországi látogatás - mondta az államtitkár. Megjegyezte: a katolikusok, más felekezetekhez tartozók, ortodox keresztények is részt vettek az eucharisztikus kongresszus eseményein, istentiszteleteket tartottak, ezzel is mutatva, hogy Magyarországon harmonikus az együttélésük.



Szólt arról is, hogy meg kell őrizni és tovább kell vinni azt az erőt, amelyet a magyarországi keresztény hívek az eucharisztikus kongresszusból merítettek. Újra meg kell mutatni az értékeket, és másokkal is meg kell osztani azt az az erőt, amelyet a hit és az ima adhat.



Soltész Miklós kitért arra, hogy az elmúlt tíz évben 3000 templom újult meg Kárpát-medencében a magyar kormány segítségével és 150 templomot építettek. Megemlítette, hogy Magyarországon több mint 80 százalékkal nőtt a házasságkötések száma, míg a válásoké 36 százalékkal, az abortuszoké 40 százalékkal csökkent.



Kiemelte: Magyarország megpróbál segíteni másokon is, a Hungary Helps program keretében 30 országban több mint százezer embernek nyújtottak segítséget. Ha a Magyarországnál nagyobb országok is hasonló módon vállalnák a segítségnyújtást, ott lehetne enyhíteni a bajokon, ahol azok keletkeztek - mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

MTI