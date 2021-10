Sok lesz a napsütés a hosszú hétvégén

2021. október 28. 18:48

A hajnali ködfoltok feloszlása után sok lesz a napsütés a hosszú hétvégén. Eső mindenszentek napján, hétfőn várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken a párásság és a köd megszűnése után folytatódik a derült, napos, száraz idő. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megélénkülhet a szél. A leghidegebb órákban általában mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugos helyeken akár mínusz 5, míg a magasabban fekvő részeken akár plusz 5 fok is lehet. Délután 13 és 17 fok között tetőzik a hőmérséklet.



Szombaton a legtovább a nyugati, délnyugati megyékben maradhat meg a köd. Napközben napsütéses idő várható csapadék nélkül. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban mínusz 3 és plusz 7, a délutáni órákban általában 12 és 17 fok közötti értékeket mérhetnek.



Vasárnap hajnalra is több helyen képződhet köd. Feloszlása után az ország nagy részén több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A légmozgás élénk, a Dunántúl északi felén helyenként erős lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 7, a maximumhőmérséklet 12 és 17 fok között várható.



November elsején, hétfőn a ködfoltok megszűnése után délig számottevő csapadék nem valószínű, a délutáni, esti óráktól viszont nyugat felől egyre több helyen eleredhet az eső. Sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a szél. Hajnalban mínusz 3 és plusz 9 fok között alakul a hőmérséklet. Délután 9-18 fokig melegszik fel a levegő, északkeleten lesz hidegebb - olvasható az előrejelzésben.

