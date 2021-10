Újra pisztrángok úsznak a Békényben

2021. október 29. 11:11

Kétezer sebes pisztrángot telepítettek csütörtökön a Békény-patak felső szakaszának vizébe a gyergyószentmiklósi Dianim egyesület természetvédelmi projektjének köszönhetően. A kezdeményezők remélik, hogy a tiszta, oxigéndús hegyi patakokat kedvelő halfaj újra benépesíti egykori élőhelyét.

Kép: Gergely Imre

Az elmúlt hónapokban a patak Gyergyószentmiklós feletti szakaszán húsz zúgót, azaz kis vízesést alakítottak ki a mederbe helyezett fatörzsekből. Ezek a fakitermelések okozta zavarosságot, hordalékot fel tudják fogni, némileg csillapítják a patak sebességét, ugyanakkor búvóhelyet, nyugalmat kínálnak a pisztrángoknak, és oxigénnel is dúsul a víz – magyarázta dr. Farkas Attila, a Dianim egyesület titkára, a projekt tudományos koordinátora. A kezdeményezés most érte el a célját, a haltelepítéssel újra a sebes pisztráng élőhelyévé vált a Békény, ahol egyébként évtizedekkel korábban őshonos volt, ám mára szinte teljesen eltűnt.

A gyergyói civil szervezet által kigondolt projektet a bukaresti kormány főtitkárságán belül működő Fenntartható Fejlődés Főosztály karolta fel, és adta hozzá a finanszírozást. Ennek vezetője, Borbély László államtanácsos a békényfői helyszínen rámutatott, ez a projekt is jó példa arra, hogy viszonylag kevés pénzből is lehet nagy dolgokat megvalósítani. A pisztráng-visszatelepítés révén a gyergyószentmiklósiak tisztább vizet ihatnak, és a térségben a biodiverzitás is növekszik – mondta el Borbély László

Farkas Attila rámutatott, éppen hét hónapja annak, hogy március 28-án kezdeményezésük megkapta a vízügyi hatóság jóváhagyását, majd amikor minden más engedélyt is beszereztek, megkötötték a szükséges partnerségi szerződéseket, akkor fordultak támogatásért, amit a Fenntartható Fejlődés Főosztálynál találtak meg. A zúgók kiépítése és a haltelepítés a vízügy útmutatásai mellett történhetett meg, a kezdeményezés pedig egy mintaprogramnak is tekinthető, amelyhez hasonlókat a remények szerint máshol is megvalósítanak.

A Dianim egyesület tagjai a továbbiakban is figyelik a sikaszói neveldéből a Békénybe költöztetett pisztrángivadékok életét, a populáció fejlődését, és járőrözéssel is vigyáznak arra, hogy orvhalászat ne árthasson a halaknak. Jövőre pedig újabb zúgók építését és haltelepítéseket terveznek – közölte Veress Csaba, az egyesület elnöke.

Gergely Imre

