Huszti és Szabics példája azt bizonyítja, hogy nem minden a futballistamúlt

2021. október 29. 14:10

Huszti Szabolcs kedden magyarázkodott, szerdán kikapott a csapatával a Magyar Kupában, csütörtökön lemondott. A tavaly visszavonult válogatott labdarúgó megfelelő edzői képzés nélkül, a megelőlegezett bizalom jegyében és a kapcsolatai révén dolgozhatott Debrecenben, de mint azt a Székesfehérváron váltakozó sikerrel tevékenykedő Szabics Imre munkája is igazolja: a futballistamúlt nem garantálja az eredményeket.



Három forgatókönyv alapján, a képesítést igazoló licencnek, a tapasztalatnak vagy a kapcsolatoknak köszönhetően lehet magyar válogatott futballistából NB I-es edző. A három verzió szinte mindig keveredik, de a harmadik tényező nyom leginkább a latban. A másodosztályú Kecskemét elleni 2-1-es Magyar Kupa-vereség után a DVSC edzői posztjáról tegnap lemondó 38 éves Huszti Szabolcs esete is ezt bizonyítja.

Huszti – Kép: Nemzeti Sport/Török Attila

A francia, német, orosz és kínai első osztályú csapatokban futballozó, korábbi 51-szeres válogatott középpályás 2020-ban jelentette be a visszavonulását, majd általános meglepetésre, a játékoskorában hozzá hasonlóan szintén Filipovics Vladan ügynökkel szerződő Tőzsér Dániel sportigazgató hívására a legmagasabb edzői licenc híján tavaly tavasszal Toldi Gáborral párban vállalta el az akkor a másodosztályban tengődő DVSC feltámasztását.

Teljesítette a célt, feljuttatta a Lokit az NB I-be, de az élvonalbeli szezonja nem volt diadalmenet. Legutóbb, a Puskás Akadémia elleni 3-0-s hazai vereség után Tőzsér Dániel mellett Huszti is kénytelen volt magyarázkodni.

A hét elején Debrecenben petíció indult Huszti és főnöke távozásáért.

De nem emiatt hátrált meg a pályakezdő edző. A másodosztályú Kecskemét elleni 2-1-es vereség a Magyar Kupában volt az utolsó csepp a pohárban.

Vélhetően Huszti is érezte ezt, lemondott a posztjáról, s a vezetőség átmenetileg a Jeremiás Gergő, Dombi Tibor kettősre bízta a csapatot, a két zöldfülűt a klublegenda, Herczeg András segíti a tanácsaival.





Szabics – Kép: Mirkó István

Szabics Imre is tavaly februárban látott munkához Székesfehérváron. A játékosként többek között négy Bundesliga-csapatban bizonyító csatár Dárdai Pál szövetségi kapitány stábjában dolgozott, Bernd Storck színre lépésével mennie kellett, visszatért Ausztriába, előbb Grazban, majd a válogatottnál dolgozott másodedzőként. Tavaly a Mol Fehérvár hívta haza. Kovács Zoltán, a klub azóta lemondott sportigazgatója elismerte, kockázatos döntés volt, Szabics ugyanis korábban nem dolgozott vezetőedzőként.

Kezdetben úgy tűnt, hamar felveszi a fonalat, de a szezont csak a harmadik helyen zárta a csapata.

Szabics nemzetközi klubpremierje, az örmény Ararat Jerevan elleni kiesés az Európai Konferencialiga első selejtezőkörében Kovács Zoltán állásába került.

Hazai fronton is vannak gondok, a Vidi a legutóbbi öt NB I-es mérkőzéséből csak egyet nyert meg. Információink szerint Szabics állása most nincs veszélyben, de ha a hetedik helyre visszacsúszó Mol Fehérvár továbbra is rapszodikusan szerepel, változhat a vezetők álláspontja.

A Zalaegerszegen dolgozó Waltner Róbert rutinos edzőnek számít Husztiékhoz képest. Nem feltétlenül a kora (rég elhagyta a negyvenet), inkább a tapasztalata miatt. A ZTE-vel bajnok és gólkirály, hatszoros válogatott csatár futballakadémián kezdte építeni karrierjét. A Kaposvárt három év alatt a harmadosztályból vitte fel az NB I-be.

Március óta Zalaegerszegen dolgozik. Néhány hete a levegőben lógott a menesztése, de zsinórban három győzelemmel, köztük a Fradi idegenbeli legyőzésével stabilizálta a helyét.

A jelenlegi NB II-es csapatoknál nem jellemző a jeles futballistamúltú pályakezdő edzők ejtőernyőzése. A 39 éves Németh Szabolcs utánpótlás és felnőtt vonalon is képezte magát, mielőtt a nyáron kinevezték a Haladás edzőjének. Németh meghálálja a bizalmat, a Vasast és a DVSC-t a kupából kiejtő Kecskemétet megelőzve a szombathelyiek vezetik a tabellát.

magyarnemzet.hu