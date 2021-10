A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2021. október 29. 16:39

Az idén már több mint háromszáz erőszakos támadást követtek el keresztények ellen Indiában - adta hírül az Agenzia Fides vatikáni hírügynökség egy keresztény civil szervezetek által összeállított jelentést ismertetve.

A keresztények elleni tömeges erőszakról szóló dokumentumot több civil keresztény szervezet - köztük az Együtt a gyűlölet ellen, a Polgári Jogvédő Szervezet, vagy az Egyesült Keresztény Fórum - állította össze és küldte el a vatikáni hírügynökségnek.



"Semmi új nincs abban, ami a keresztényekkel történik Indiában. Ezek több mint húsz éve ijesztő gyakorisággal fordulnak elő azokban az (indiai) államokban, ahol az Indiai Néppárt (Bháratíja Dzsanatá Párt) kormányoz" - jelentette ki Cedric Prakash jezsuita jogvédő, hangoztatva, hogy 2014 óta a hindu nacionalizmus hívei "büntetlenül gyűlöletpropagandát folytatnak és erőszakos támadásokat hajtanak végre" vallási kisebbségek - keresztények és muszlimok - ellen.



Prakash – archivioradiovaticana.va

"Drámaian megszaporodtak a támadások és a fenyegetések. Ez teljes egészében ellentétes az alkotmánnyal, a demokratikus viselkedéssel és az ország pluralista berendezkedésével" - fogalmazott Prakash.



Az október 21-én közzétett jelentés szerint három észak-indiai államban, Uttar Pradesben, Uttarakhandban és Harijánában, illetve Delhiben jellemzőek leginkább a keresztények elleni támadások. Nagyjából félszáz esetet a rendőrségen is jelentettek, de egyik támadásnak sem lett következménye. A támadók azzal vádolják a helyi keresztényeket, hogy pénzzel és egyéb támogatásokkal próbálnak hindu vallásúakat áttéríteni keresztény hitre.



A jelentés összeállításában részt vevő Egység Krisztusban (Unity in Christ) nevű, nem kormányzati szervezet főtitkára, Minakshi Singh szerint ez a vád teljességgel megalapozatlan, annál is inkább, mert a keresztények aránya Indiában nem növekszik, hanem csökken.



"11 indiai tagállamban követtek el brutális támadásokat, 288 esetben tömeges erőszakról volt szó" - jelentette ki A.C. Michael, az újdelhi parlamentben működő kisebbségi ügyek bizottságának volt vezetője a vatikáni hírügynökségnek. Szerinte ez a tömeges erőszak az indiai belügyminisztérium felelősségét is felveti.

A vatikáni hírügynökség idézi Ajaya Kumar Singh katolikus papot és jogvédőt, aki elmondta, hogy egyes falvakban keresztény templomokat rongáltak meg, több helyen papokat vertek meg, helyenként a hívek gyülekezetét erőszakkal oszlatták fel. Sok esetben az áldozatok kórházba kerültek - mondta el. A jelentést kommentálva kifejtette azt is, hogy sok esetben maguk a rendőrök követik el az erőszakot: misékről hurcolnak el imádkozó híveket, vagy razziáznak a templomokban. A jogvédő független vizsgálatot és a támadások elkövetőinek felelősségre vonását követelte.

A 2011-es indiai népszámlálás szerint az ország 1,3 milliárd lakosából 966 millió hindu, 172 millió muszlim és 29 millió keresztény vallású.

MTI