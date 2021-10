Zelenszkij megmagyarázza a török katonai drónok megvételét

2021. október 29. 21:03

Az ukrán fegyveres erők az ország szuverenitásának és területi integritásának védelme érdekben használják a török gyártmányú Bayraktar típusú drónt, azaz pilóta nélküli csapásmérő repülőgépet, és válaszul arra, hogy az ellenség megsértette a Donyec-medencei tűzszünetet - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken.

Bayraktar – balkaninsight.com

Az elnök ezt újságírók előtt mondta, reagálva arra, hogy Moszkva után a német és a francia külügyminisztériumban is kifejezték aggodalmukat egy Bayraktar drón bevetése miatt a Donyec-medencében. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők a drónokat kizárólag védelmi célból veti be. "Ukrajna saját területét és szuverenitását védi, ami a kötelessége az esküje szerint mindazoknak, akik ma (a hadseregben) szolgálnak, akik védik az ukrán államiságot. Nem támadunk, csak válaszolunk" - idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál az államfőt.



Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Kijev ezzel nem sérti meg a tűzszünetet. "A tűzszüneti megállapodásoknak megfelelően reagálunk. Ukrajna ebben a formában fog fellépni" - szögezte le. Hozzátette: "amikor az ukrán hadsereg úgy érzi, hogy meg kell védenie a földjét, megteszi. És a jövőben is pontosan ennek az elvnek megfelelően cselekszik".



Közben az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége szintén reagált pénteken a török drón bevetésére. A külképviselet hazugságnak nevezte azokat a moszkvai kijelentéseket, amelyek szerint a drón bevetésével Ukrajna tovább élezte a Donyec-medencei válságot. "Felszólítjuk a Donyec-medencei konfliktusban szemben álló mindkét oldalt, hogy tartsák be a tűzszünet feltételeit, de tisztázzuk: az oroszok által támogatott fél többször is bevetett tarack tüzérséget és drónokat az ukrán erők ellen, ezzelmegsértve a tavaly elfogadott intézkedéseket. A hivatalos orosz retorika, miszerint Ukrajna súlyosbítja a helyzetet, nemcsak megtévesztő, hanem hozzájárul a feszültség fokozásához is" - írta az amerikai nagykövetség a Twitteren.



Az ukrán fegyveres erők Valerij Zaluzsnij vezérkari főnök utasítására október 26-án vetettek be első alkalommal Bayraktar csapásmérő drónt a kelet-ukrajnai szakadárok egyik állása ellen, és a kijevi katonai jelentés szerint megsemmisítettek egy tarackágyút. A támadást azután hajtották végre, hogy a szakadárok ágyúzása következtében egy ukrán katona életét vesztette, kettő pedig megsebesült. Az ukrán fél megpróbálta az EBESZ megfigyelői küldöttségén és diplomáciai csatornákon keresztül rábírni a szakadárokat, hogy tartsák magukat a tűzszünethez, és vessenek véget az ágyúzásnak. Mivel a támadó fél ezekre nem reagált, döntöttek a drón bevetéséről - közölte a kijevi hadműveleti parancsnokság.



Szerhij Najev, a Donyec-medencében harcoló Egyesített Erők parancsnoka egy lapinterjúban elmondta, hogy bár a Bayraktart eddig csak egyszer vetették be, ilyen drónok már több mint hat hónapja készenléti szolgálatban vannak éjjel-nappal, és nemcsak a Donyec-medencei frontvonalnál, hanem Ukrajna északi és déli határainál is végeznek megfigyeléseket velük.



Ukrajna még 2018-ban kötött megállapodást Törökországgal csapásmérő drónok vásárlásáról. 2019-ben kezdte el az ukrán hadsereg a Bayraktar drónok tesztelését és 2021 júliusában kapta meg az első pilóta nélküli gépet Törökországtól - emlékeztetett az UNIAN hírügynökség.

MTI