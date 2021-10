Labdarúgó NB I - A sereghajtó Újpest pontszerzése Mezőkövesden

2021. október 30. 18:41

A sereghajtó Újpest 2-2-es döntetlent játszott a Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának első szombati mérkőzésén.

A pontosztozkodással mindkét gárda három kör óta veretlen.

NB I, 11. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 2-2 (1-1)



Mezőkövesd, v.: Solymosi

gólszerzők: Jurina (18.), Kutrumpisz (61., öngól), illetve Kocsis (26., öngól), Bjelos (81.)

sárga lap: Kocsis (37.), Lakveheliani (41.), illetve Kutrumpisz (53.), Mack (89.)

Mezőkövesd Zsóry FC:



Tordai - Farkas, Kocsis, Szépe, Lakveheliani (Vadnai, 78.) - Karnyicki, Cseke (Chrien, 60.) - Nagy D. (Calcan, 30.), Vojtus (Drazic, 60.), Cseri (Madarász, 78.) - Jurina

Újpest FC:



Banai - Kastrati (Simon K., 79.), Diaby, Kutrumpisz, Antonov - Mitrovic, Mack - Beridze (Viana, 65.), Katona (Bjelos, 65.), Csongvai - Kone (Tallo, 65.)

Noha az Újpest már az első percben kapura lövéssel veszélyeztetett, mégis a Mezőkövesd kezdte jobban a mérkőzést, mivel nemcsak többet birtokolta a labdát, hanem irányította is a játékot. Jurina vezető találata után visszavett a tempóból a hazai csapat, ez pedig megbosszulta magát, mert Kocsis egy szerencsétlen mozdulattal saját kapujába fejelte a labdát, így egyenlített az Újpest. A fővárosiak a szünetben akár már vezethettek volna is, de Kone a kapufát találta el.



A második félidő a két büntetőterület közötti mezőnyjátékkal telt, mígnem a Mezőkövesd egy megpattanó lövéssel ismét előnybe került. Hátrányban Michael Oenning vezetőedző hármas cserével próbálta felrázni az együttesét, amely a frissítés hatására nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt. A lila-fehérek a hajrában kifejezetten veszélyesen futballoztak, előbb újabb kapufáig jutottak, majd az egyenlítés is összejött. Az utolsó percekben mindkét csapat megszerezhette volna a győztes gólt, de az Újpest a harmadik kapufája után még 11-esből sem tudott betalálni, így maradt a pontosztozkodás.



MTI