KDNP: a magyarokat a közös ünnepek is összekötik

2021. október 31. 09:35

A magyarokat a közös történelem, a közös nyelv és a közös ünnepek is összekötik - emelte ki a KDNP vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A párt frakcióvezetője által jegyzett közleményben Simicskó István Székelyföld autonómiájának napján azt hangsúlyozta: "a szégyenletes 2004. december 5-i népszavazás erkölcsi rombolása után a jelenlegi kormány elkötelezettségének köszönhetően komoly szemléletváltás történt a határon túli magyarság megítélésével kapcsolatban".



Felhívta a figyelmet arra: az anyaországban élőknek erkölcsi kötelességük, hogy a diaszpórában és a szórványban élő magyarságot minden tekintetben felkarolják, boldogulásukat segítsék - éljenek bárhol a világon.



Azt írta: 2010 óta a Fidesz-KDNP-kormányok mindent megtettek azért, hogy "Trianon traumáján túllépve" baráti és bajtársi kapcsolatokat építsenek ki azon országokkal is, amelyek a történelem viharai következtében sok "magyar honfitársunknak adnak otthont".



A képviselő kiemelte: a székelység olyan történelmi közösség, amelynek sajátos hagyományai hosszú évszázadok óta gazdagítják a magyar kultúrát. "Székely testvéreinket különösen a szívünkben hordozzuk, így támogatjuk az ő autonómiaigényüket, amely a szülőföldjén boldogulni akaró, identitására büszke kisebbség törekvése. Fontos, hogy kulturális téren is megőrizhessék nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat".



Az autonómia olyan jog az Európai Unióban, amely megilleti a székelyeket is, s ezt követelni vagy éppen küzdeni érte természetes dolog - hangsúlyozta Simicskó István.



"Isten éltesse a székelyeket ezen küzdelmükben, a székely autonómia napján!" - írta a KDNP frakcióvezetője, hozzátéve: "a Kárpát-medence-szerte meggyújtott tüzek, mécsesek emlékeztessenek minket összetartozásunkra".



A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 2016-os felhívása alapján október utolsó vasárnapja Székelyföld autonómiájának napja. Ekkor imákkal és őrtüzekkel emlékeztetnek arra, hogy a székelyek nem mondanak le jogos igényeikről.



MTI