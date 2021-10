Borúsabb, esősebb lesz az időjárás november első napjaiban

2021. október 31. 22:18

Mindenszentek napján még többfelé kisüt a nap, de a hét további részében borúsabb, esősebb, szelesebb időjárás várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

November elsején, hétfőn a ködfoltok feloszlása után a Dunától keletre, főként a Tiszántúlon még több órára kisüt a nap, máshol változóan felhős idő várható. Délután főleg az ország nyugati, északnyugati felén fordulhat elő szórványosan eső, zápor. Éjjel a frontrendszer összefüggőbb csapadékzónája egyre keletebbre húzódik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként jelentős mennyiség eshet. Az Észak-Dunántúltól a Dél-Alföldig tartó sávban élénk, a Kisalföldön erős széllölések is lehetnek. A leghidegebb órákban általában mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb, a szelesebb tájakon pedig enyhébb lehet az idő. Napközben 12-18 fokig melegszik a levegő.

Kedden országszerte várható eső, zápor (több helyen jelentős mennyiség hullhat). Nyugaton várható a legtöbb, kiadós mennyiségű csapadék, északkelet felé haladva egyre kevesebb. Az összefüggőbb csapadékzóna napközben gyengülve északkelet felé helyeződik, este elhagyja az országot. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet plusz 1 és 10, a csúcsérték 6 és 16 fok között valószínű, a tartósabban csapadékos északkeleti tájakon mérhetik az alacsonyabb értékeket.

Szerdára virradóra köd képződhet. A nap első felében változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, majd megnövekszik a felhőzet, országszerte beborul az ég. Késő délutántól, estétől egyre több helyen eleredhet az eső, záporeső. A szél megélénkülhet, északnyugaton egy-egy erős lökés sem kizárt. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a maximumhőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű.

Csütörtökön országszerte várható eső, zápor, helyenként zivatar is. Több helyen jelentős mennyiségű eső is hullhat. Erős, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hajnali 6-14 fokról 9-22 fok közé emelkedik a hőmérséklet, keleten lesz melegebb, északnyugaton hűvösebb az idő.

Pénteken eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen csökkenhet a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Elszórtan - nagyobb eséllyel keleten, délkeleten - eső, zápor is várható. A minimumok 4 és 14 fok között alakulnak, keleten a magasabb, északnyugaton az alacsonyabb értékekkel. Délután 10-16 fokig melegszik a levegő.

Szombaton eleinte a déli és a keleti országrészben még több lehet a felhő, és kisebb eső, zápor előfordulhat, majd arrafelé is csökkenhet a felhőzet. Máshol többnyire gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. A leghidegebb órákban plusz 1 és 10, napközben 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap a ködfoltok feloszlása után gyengén felhős, napos idő ígérkezik. Csapadék nem valószínű. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 4, a maximumhőmérséklet általában 9 és 14 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.

MTI