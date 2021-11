KDNP: gondolkodásra késztet mindannyiunkat Mindenszentek napja

2021. november 1. 11:07

Mindenszentek napja hittől, vallástól függetlenül megállásra, gondolkodásra késztet mindannyiunkat, hogy kapcsolatainknak, az előttünk álló feladatoknak, végső soron az élet nagy kérdéseinek kiemelt figyelmet szenteljünk - olvasható a KDNP közleményében, amelyet hétfőn juttattak el Mindenszentek napja alkalmából az MTI-hez.

"Lássuk, hogy egy napunk mennyit ér, néha látnunk kell, az élet hogyan fogy el. A mai napon emlékezzünk és gyújtsunk egy mécsest azokért, akik előttünk jártak az úton és vállukon vitték, megalapozták a következő nemzedékek jövőjét. Köszönet nekik, hogy ma a mi lábnyomunk is ott lehet az övék mellett!" - fogalmazott közleményében a párt.



Keresztény meggyőződésük szerint is mindenkor hálával gondolnak azokra, akik áldozatot hoztak a hazáért, függetlenül attól, hogy ez az áldozat egy teremtő szándékkal ledolgozott élet verejtékében, vagy a nagy történelmi pillanatokban hősiesen hullajtott vérben mérhető - tették hozzá.



Azt írták, az igazi küzdelem nemessége örök példaként és örök mementóul is szolgál minden jóakaratú embernek. Ez a nap azonban nem csak az emlékezésről szól, hanem arról is, hogy mi milyen célokat tűzünk ki magunk elé, milyen követendő mintát teszünk magunkévá, hogyan tudjuk jobb hellyé tenni ezt a világot és úgy átadni majd utódainknak, hogy büszkeség töltse el őket, amikor emlékükbe idéznek minket.



Hangsúlyozták, minden élet értékes, mindenkinek helye és szerepe van az igazságos és békés világ megteremtésében. Minden erőnkkel és képességünkkel ezt a célt kell szolgálnunk és felmenőink jó példájából merítve mások javát keresnünk.



Hozzáfűzték: amikor az előttünk járókra gondolunk, elsősorban elhunyt szeretteink jutnak eszünkbe, hiányuk még inkább tudatosítja bennünk legszűkebb közösségünk fontosságát, amelynek biztonságáért, jólétéért elsősorban mi vagyunk a felelősek.



Ez azt jelenti, hogy a családok összetartásán múlik a következő generáció lelki és fizikai egészsége, így végső soron ezen nyugszik a nemzet megmaradása.



Emlékezzünk a múltra, tanuljunk belőle és szeretteink emléke adjon mindannyiunknak erőt és hitet a hétköznapok küzdelmeiben! - áll a KDNP közleményében.

MTI