Újabb elutasítás Székelyudvarhelyen a Csanády-szoborra

2021. november 1. 20:28

Nem értett egyet a székelyudvarhelyi köztéri alkotások elhelyezését véleményező szaktestület azzal az elképzeléssel, hogy a Haáz Rezső Múzeum udvarára kerüljön a Balázs Ferenc Vegyeskar és támogatóik által megrendelt Csanády György-szobor. A kezdeményezők új helyszínt keresnek, hogy méltó emléket állíthassanak a székely himnusz szerzőjének.

Készül a Csanády-szobor, de egyelőre nem tudni, hogy hová lehet kihelyezni – Kép: Bíró Edit

A Balázs Ferenc Vegyeskar nagyjából három éve kezdeményezte, hogy szobrot állítsanak Székelyudvarhelyen a település jeles szülöttjének, Csanády Györgynek, a székely himnusz szerzőjének. Hozzájuk csatlakoztak a történelmi vitézi rend tagjai, a Szabad Emberek Pártjának (POL) képviselői, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács és több más civil szervezet.

Először a Zöld utcában képzelték el a megfelelő helyszínt, ám azt a lakók nem hagyták jóvá, hiszen a későbbi zajongóktól tartottak. Végül egy utcát neveztek el a szerzőről a Szél-dombon, de a szobor állításának kezdeményezői nem tettek le az emlékállítással kapcsolatos terveikről. Abban is reménykedtek, hogy időközben új tereket alakítanak ki a városban, ahol helyet kaphatna a szobor, ám végül ez elhúzódni látszott.

Ezért javaslatot tettek a városvezetésnek, hogy a Haáz Rezső Múzeum udvarán helyezhessék el az emlékművet. Noha a megbízott székelyudvarhelyi művészek hozzáfogtak a szobor elkészítéséhez, sajnos ennek a Haáz Rezső Múzeum udvarán történő elhelyezését kedvezőtlenül véleményezte az ezzel megbízott, mások mellett művészekből álló szakhatóság – tudtuk meg Bíró Edittől, a Balázs Ferenc Vegyeskar kóruselnökétől.

Rámutatott, az ebből a célból szervezett gyűlésen elhangzott, hogy a hagyományosnak mondható mellszobor helyett inkább kortárs alkotások, installációk elhelyezését támogatnák.

Több sikertelen próbálkozás után most úgy tűnik, megvan a helyszín, és a szobor készítése már el is kezdődött. Bíró Edit arra is kapott ígéretet, hogy talán egy későbbiekben megépülő negyedben kaphat majd helyet az általuk elképzelt alkotás. Ő azonban nem nyugodott bele ebbe, inkább tárgyalásokat fog kezdeményezni a történelmi egyházak vezetőivel, reménykedve, hogy ők majd biztosítanak megfelelő egyházi területet a szobor kiállítására.

Az idő azonban sürget, hiszen egyrészt már készül a szobor, másfelől pedig jövő májusban, a székely himnusz bemutatásának századik évfordulóján már egy méltó helyen szeretnének megemlékezni a szerzőről.

Fülöp-Székely Botond

