Izraelben terrorcsoportok, Ciszjordániában civil szervezetek

2021. november 2. 13:31

Ciszjordániában, a Palesztin Hatóság területén, törvényes keretek között tovább működhet az Izraelben terrorcsoportnak minősített hat palesztin civil szervezet - jelentette a Háárec című izraeli újság hírportálja kedden.

A lap szerint az izraeli kormány hat palesztin civil szervezetről meghozott döntése csak akkor lenne érvényes Ciszjordániában, ha kiadnának erről katonai rendeletet is, de ez mindeddig nem történt meg.

Beni Ganz védelmi miniszter két héttel ezelőtt terrorista szervezetnek nyilvánított hat, Ciszjordániában bejegyzett és tevékenykedő palesztin civil szervezetet, de az 1967-ben elfoglalt területek katonai közigazgatását végző izraeli katonai parancsnokság nem adott ki erről rendelkező parancsot.

Ez azt is jelenti, hogy csak Izraelben tiltják ezeket a civil csoportokat, és továbbra is legálisan dolgozhatnak Ciszjordániában. Izrael nem ítélheti el alkalmazottjaikat munkájukért katonai bíróságokon. Izraeli állami ügyészségi források elismerték, hogy nem kívánnak vádat emelni a terroristának minősített szervezetek vagy azok dolgozói ellen.

Egy meg nem nevezett biztonsági tisztségviselő azt mondta a Háárecnek, hogy legfőképp azért bélyegezték meg a palesztin civil csoportokat terrorista szervezetként, hogy ezzel megakadályozzák adománygyűjtésüket.

A 2016-os terrorizmusellenes törvény nyomán 2018-ban életre hívott Terrorelhárítási Iroda döntött először október 22-én e civil csoportok terrorszervezetté nyilvánításáról.

Az indoklás szerint a palesztin szervezetek valójában a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) erőszakos múlttal rendelkező egyik kisebb frakcióját, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (NFPF, angol nevén Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP) szolgálták, de ezt az érintett csoportok cáfolják.

A védelmi minisztérium bejelentését Izraelben és külföldön is bírálták, többek közt azért is, mert a döntés meghozatalakor nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek alátámasztják a vádakat.

Savan Dzsabarin, az egyik megbélyegzett csoport igazgatója nevetségesnek és átpolitizáltnak nevezte az izraeli állításokat. Szerinte a döntést az magyarázza, hogy megbuktak Izrael korábbi kísérletei a palesztin csoportok pénzügyi támogatásának leállítására.

"El akarnak hallgattatni minket" - nyilatkozta Dzsabarin. A hat, terrortevékenységgel vádolt csoport: a Bisan Kutatási és Fejlesztési Központ, az Addameer, a palesztin bebörtönzötteket támogató emberi jogi csoport, a Palesztin-Nemzetközi Védelem a Gyermekekért, a palesztin területeken történt jogsértéseket dokumentáló Al-Hak, a

Palesztin Női Bizottságok Uniója és a Mezőgazdasági Munkabizottságok Uniója.

Izrael az Egyesült Államok kormányával is konfliktusba került a döntés miatt, ugyanis Washington azt állította, hogy nem értesítették előzetesen a lépésről, noha ezt Jeruzsálemben vitatják.



MTI