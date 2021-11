Ukrán védelem: Dezinformáció az orosz csapatösszevonásról szóló hír

Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) vezetője kedden dezinformációnak nevezte azt a nyugati sajtóban megjelent hírt, amely szerint Moszkva ismét nagyszabású csapatösszevonásokat hajtott végre Ukrajna határainál.

"Az egész társadalom szándékos félretájékoztatása folyik. Maradjunk annyiban, hogy amit ott írnak, az nem igaz. Ma ez nem igaz. Minden folyamatot figyelünk, ez dezinformáció, és nem világos számunkra, hogy miért teszik ezt" - idézte az ukrán Szabadság Rádió a tisztségviselőt.



Danyilov hozzátette: "Nem tudjuk, hogy holnap mi lesz, de akkora csapatösszevonás, amiről írnak, nincs". Szavai szerint egy hónapja, de még két héttel ezelőtt is ugyanakkora létszámú katonaság és fegyverzet volt orosz oldalon az ukrán határ közelében, mint most.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy a Politico hírportál műholdfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyek állítólag november 1-jén készültek, és amelyek arról tanúskodnak, hogy Oroszország ismét csapatokat és hadi technikát összpontosít az ukrán határ közelében. Korábban ugyanerről számolt be a The Washington Post amerikai lap. Az ukrán védelmi minisztérium Danyilovhoz hasonlóan nem erősítette meg ezeket az értesüléséket.



Oroszország márciusban vont össze hadgyakorlatra hivatkozva legalább nyolcvanezer katonát Ukrajna keleti határánál és az általa 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím félszigeten. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter később elrendelte, hogy április 23-tól kezdjék meg a csapatok visszavonását állandó állomáshelyükre. Szerhij Dejneko, az ukrán határőrszolgálat parancsnoka rá egy hétre azonban arról számolt be, hogy hírszerzési információk szerint az orosz csapatokat csak a Krímből vezényelték vissza, Ukrajna keleti határaitól nem.



MTI