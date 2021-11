Izraeli LMBTQ-személyek ellopott adatai nyilvánosak – kiberháború része?

2021. november 2. 23:15

Nyilvánosságra hozta az izraeli LMBTQ közösség ellopott adatait az Iránhoz köthető Black Shadow hackercsoport - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedd este.

A közösség "Atraf" nevű ismerkedési oldala több százezer felhasználójának adatait hozták nyilvánosságra kedden, miután lejárt a vasárnap meghirdetett 48 órás határidő, és nem fizették ki nekik a követelt egymillió dollárt.



A ynet beszámolója szerint ez jelentősen megváltoztatja sok ezer ember életét, félelemmel és aggodalommal tölti el azokat, akik "még nem bújtak elő", nem vállalták fel a világ előtt az LMBTQ közösséghez tartozásukat.



Az adatok mellett fényképeket és videófelvételeket is megosztottak egymással a felhasználók, ami szintén a hackerek kezébe került. "Ez a magánszféra megsértése, és nagyon kellemetlen érzés. Nem hiszem, hogy terjeszteni fogják a videókat és fényképeket, de ha betartják ezt az ígéretüket, akkor az szörnyű lesz" - mondta a lapnak egy David nevű felhasználó. Egy másik nyilatkozó szerint családokat tehet tönkre a kiszivárogtatás.



Az adatelemzők szerint a hackerek által feltöltött Excel táblázat nem tartalmaz képeket és videókat, viszont sok szöveges üzenetváltás található benne.



A teljes név mellett a felhasználók beceneve, e-mail címe, jelszava, lakcíme, szexuális preferenciája, családi állapota, magassága és hajszíne, valamint telefonszáma került nyilvánosságra, emellett mintegy 17 millió hívásrögzítés a beszélgetők aktuális tartózkodási helyével, sőt az oldalról törölt 320 ezer profil adatait is ellopták.



Az izraeli LMBTQ közösség arra kérte az érintetteket, hogy ha segítségre van szükségük adataik nyilvánosságra kerülése miatt, akkor a segélyvonalakon beszéljenek szakemberekkel.



A Black Shadow (Fekete árnyék) nevű hackercsoport a Cyberserve nevű izraeli internetes tárhelyszolgáltató cég szervereit törte fel, amelyeken több millió izraeli adatait őrzik. Az Atraf mellett megtámadták közlekedési vállalatok, egy idegenforgalmi cég és egy Holon városban lévő múzeum honlapját is.



A gyanú szerint Iránhoz köthető hackerek vasárnap ultimátumot adtak, hogy ha 48 órán belül nem kapnak egymillió dollárt, akkor nyilvánosságra hozzák az ellopott adatokat.



Izrael és Irán évek óta árnyékháborút folytat, amelyben előbbi állítólag többször is a kiberhadviselés eszközeit vetette be az iráni nukleáris program megvalósításának megakadályozására. Múlt héten példátlan kibertámadás érte az iráni üzemanyag-elosztó rendszert.

MTI