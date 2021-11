Brüsszel nem ad pénzt a kerítésre – indoklása zavaros

2021. november 3. 15:34

Brüsszel nem akar pénzt adni a magyar határvédelmi kerítésre - írta a Magyar Nemzet online felülete, a magyarnemzet.hu szerdán.

A portál közölte: az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán Brüsszelben bejelentette, hogy a testület megkapta Orbán Viktor migrációs témájú levelét, hamarosan válaszolnak is a magyar miniszterelnöknek.



A szóvivő elmondása szerint Ursula von der Leyen elnök és a bizottság álláspontja hosszú ideje ismert és világos az ügyben: nem finanszíroznak kerítéseket uniós pénzből.



A testület emlékeztetett: Ursula von der Leyen október 22-én egy hasonló kérdésre válaszul már leszögezte, hogy az EU nem ad pénzt falakra és szögesdrótokra. A bizottsági elnök az októberi uniós csúcstalálkozón nyilatkozott így. "Az EU pénzügyi eszközökkel támogatja a határvédelmet, de ezeket nem lehet kerítésépítésre fordítani" - mondta akkor.



Szerdán Brüsszelben a szóvivői szolgálat a magyar miniszterelnök levelére reagálva azt is hozzátette: nem az a kérdés, hogy az unió támogatja-e a külső határok védelmét, hiszen erre rendelkezésre állnak EU-s források. "A kérdés az, hogy a kerítésekre jár-e pénz" - szögezték le, az Európai Bizottság tavaly meghirdetett migrációs csomagját is szóba hozva.



A szóvivő úgy fogalmazott: a csomag elemei is lehetővé teszik, hogy az uniós értékek alapján, a közösségi joggal összhangban védjék a külső határokat.



MTI