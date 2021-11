Több helyen megerősödik a délire forduló szél.

2021. november 3. 17:31

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: a szerdai nap hátralevő részében délnyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. A csapadék fokozatosan az északkeleti megyékre korlátozódik, majd éjfélre arrafelé is megszűnik a legtöbb helyen, és ott is kevesebb lesz a felhő.



Éjszaka többfelé párássá válik a levegő, emellett hajnalban a szélcsendes vidékeken köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, amely egyes területeken csütörtökön akár makacsul tarthatja magát.



Másutt még lesznek naposabb tájak szerdán a nap első felében, ugyanakkor délutántól újra fokozatosan vastagszik, záródik a felhőtakaró, és késő délutántól, estétől délnyugat felől egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra. Ma az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Csütörtökön több helyen megélénkül, elsősorban az Észak-Dunántúlon megerősödik a délkeletire, délire forduló szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 11 és 18 fok között várható, de a tartósan rétegfelhőzettel borított területeken ennél hidegebb is lehet.



