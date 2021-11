Labdarúgó NB I - Éllovasok rangadója

2021. november 4. 10:02

Az éllovas Kisvárda és a címvédő Ferencváros vasárnapi rangadója emelkedik ki a labdarúgó NB I 12. fordulójának programjából.

A szabolcsi együttes a bajnokság kezdetén óriási meglepetésre idegenben legyőzte az FTC-t, s azóta is kiválóan teljesít, így az európai kupaporondon is érdekelt zöld-fehérek nem tudták megelőzni a tabellán.



A két gárdát egyetlen pont választja el egymástól, de vesztett pontok tekintetében jobban áll Peter Stöger csapata, mivel a hozzá hasonlóan 22 pontos Puskás Akadémia elleni meccsét még nem játszotta le az első körből. A hétvégi rangadón a hazaiak elléphetnének a címvédőtől, míg a csütörtökön (ma) a Celtickel játszó ferencvárosiak győzelmükkel átvehetnék a vezetést a bajnokságban.



Amíg az első kettő egymással csatázik, a harmadik Puskás papíron könnyű meccs előtt áll, ugyanis a sereghajtó Újpestet fogadja szombaton este. A sorozatban négy győzelemnél tartó hazaiak egyértelmű esélyesei a meccsnek, igaz, a szezont borzalmasan kezdő újpesti csapat javuló formát mutat, s a legutóbbi három fordulóban nem kapott ki.



A negyedik Fehérvár a Zalaegerszeget fogadja vasárnap a forduló zárómeccsén, míg a 12. kört pénteken a 9. MTK és a 11. Gyirmót nyitja majd. Az utóbbi hetekben botladozó, 10. Debrecen - mely edzőváltáson is átesett a közelmúltban - a három vereség után javítani igyekvő Budapest Honvédot (8.) látja vendégül.

NB I, 12. forduló:

péntek:

MTK Budapest-Gyirmót FC Győr 20.00

szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 14.45

Debreceni VSC-Budapest Honvéd 17.00

Puskás Akadémia FC-Újpest FC 19.30

vasárnap:

Kisvárda Master Good FC- Ferencvárosi TC 15.30

MOL Fehérvár FC-Zalaegerszeg 17.30



A tabella:

1. Kisvárda Master Good 11 7 2 2 20-10 23 pont

2. Ferencváros 10 7 1 2 20- 9 22

3. Puskás Akadémia FC 10 7 1 2 16-10 22

4. MOL Fehérvár FC 11 4 5 2 13-11 17

5. Mezőkövesd Zsóry FC 11 4 3 4 15-19 15

6. Paksi FC 11 4 2 5 27-24 14

7. ZTE FC 11 4 2 5 17-25 14

8. Budapest Honvéd 11 4 1 6 18-20 13

9. MTK Budapest 11 3 3 5 10-13 12

10. Debreceni VSC 11 2 4 5 20-20 10

11. Gyirmót FC Győr 11 2 3 6 11-20 9

12. Újpest FC 11 1 5 5 13-19 8

MTI