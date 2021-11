Derült, napos idő várható, átmenetileg a déli megyékben is kisüt a nap

2021. november 5. 16:43

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: péntek estére, késő estére a déli, délkeleti megyékben is megszűnik a csapadék, és éjszaka az ország északi felén már ki is derül az ég. Hajnalra azonban ott köd és rétegfelhőzet több helyen képződhet.



Szombaton az északi megyékben ez utóbbiak feloszlását követően derült, napos idő várható, de legalább átmenetileg a déli megyékben is kisüt a nap. Éjszaka és szombaton csapadék nem várható.



Pénteken az északnyugati szél még megélénkülhet, estétől már többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de az északi völgyekben, fagyzugokban akár -1, -5 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között alakul.

MTI