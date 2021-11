A Hertha főnöke elárulta, miért nem rúgta ki Dárdai Pált

2021. november 5. 17:10

Sokan és sokszor már készpénznek vették, hogy a magyar edző napjai meg vannak számlálva, de Fredi Bobic nem küldte el őt.

Az ősszel szinte nem telt el olyan hét, amelyben ne lett volna arról, hogy Dárdai Pál jövője bizonytalan a Hertha vezetőedzőjeként. Sajtóhírek szerint a klub többször, több edzővel már tárgyalásokig is eljutott, a hírekben konkrétan megjelölt utódjelölt volt a korábban a Dortmundnnál dolgozó Edin Terzić, legutóbb pedig a Schalkénál sikeres munkát végzett Domenico Tedesco is.

Dárdai Pál azonban a mai napig maradt a helyén, noha a klub nagybefektetője, Lars Windhorst is nyomást gyakorolt a változás érdekében. Hogy a szakmai ügyekben döntéshozó sportigazgató, Fredi Bobic miért tartott ki mégis a magyar edző mellett, azt a Transfermarktnak árulta el.

– Azért nem állítottuk fel Dárdait a kispadról, mert meg akartam mutatni, hogy nyugalomra és stabilitásra van szükségünk. Azt ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy ilyen vereségsorozat nem fordulhat elő túl gyakran – utalt Bobic arra, hogy a Hertha három vereséggel indította az idényt, majd szeptember végén, október elején volt két újabb, egymást követő kudarca a Bundesligában.

Dárdai egyszer nyilvánosan ki is fakadt az eredménytelenség hatására, a viták pedig a keret nyári átalakítására is kitértek. Tizenketten távozták a berlini csapattól a nyáron, a nagy jövés-menés pedig nem tett jót az idény eleji formának, főleg, hogy a nyári Eb miatt eleve rövidebb volt a teljes értékű felkészülési idő. Bobic arról is beszélt, mi a szerepe Dárdainak az átigazolásokban.

– Bizonyos edzők az átigazolási időszakban idegesen telefonálgatnak és kérdezősködnek szinte óránként. Dárdai ezzel szemben nyugodt, azzal dolgozik, amit kap. Részese szeretne lenni a folyamatnak, de nem folyik bele olyan mélyen, mert szerinte ez a vezetőség feladata – fogalmazott Bobic, aki hozzátette, a Herthánál hosszú távon gondolkodnak, ezért sem a szurkolók, sem a média befolyásának nem adnak teret.

A Hertha a Bundesliga előző fordulójának kikapott a Hoffenheimtől, vasárnap a Leverkusen ellen hazai pályán javíthat. Tíz forduló után a 12. helyen áll a klub a Bundesligában.

