Februárban minden dolgozó gyermekes szülő adóvisszatérítést kap

2021. november 5. 17:21

Jövő februárban minden dolgozó gyermekes szülő visszakapja az idén befizetett személyi jövedelemadóját az átlagbér adószintjéig - közölte a kormányszóvivő pénteken a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: az intézkedés 1 millió 900 ezer szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forint támogatást jelent.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) internetes oldalán már elérhető az úgynevezett VISSZADO nyilatkozat az adó visszatérítéshez. A nyilatkozat elérhető a NAV ügyfélszolgálatain, de honlapjukról is le lehet tölteni és ki lehet nyomtani, majd be lehet nyújtani személyesen, postai úton vagy online is 2021. december 31-ig.



Kiemelte, hogy az adóvisszatérítés automatikus. Azoknak viszont, akiknek adatai nincsenek meg teljes körűen a NAV-nál, most nyilatkozniuk kell. Annak például, aki családi pótlékra jogosult, de azt nem ő kapja; a magzat után jogosult várandós nő, vagy vele közös háztartásban élő házastársa; aki rokkantsági járadékban részesül, és év közben ő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója érvényesíti a családi kedvezményt; a kisadózóként bejelentett magánszemély, és nem kap családi pótlékot; továbbá annak, aki máshova kéri az adó-visszatérítés kiutalását, mint ahová a családi pótlékot kapja - sorolta a kormányszóvivő.



Videójában Szentkirályi Alexandra ismertette azt is, hogy az érintettek miként nyilatkozhatnak a NAV-nál. Mint bemutatta, a NAV honlapján az szja-visszatérítés rovatban - ügyfélkapus azonosítással - a Nyilatkozat gombra kell kattintani. A nyilatkozat kitöltéséhez az Új nyomtatvány vagy bejelentés gombra, majd az Adó-visszatérítés csempére kell kattintani.



November közepétől a NAV előre kitölti az utalási adatokat is, ha azok a családi pótlék adatokból rendelkezésre állnak. Ezeket az adatokat ellenőrizni kell, szükség esetén pótolni vagy javítani kell - hívta fel a figyelmet a kormányszóvivő.



MTI