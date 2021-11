Labdarúgó NB I - Supka Attila a Paksot is megverte a Mezőkövesddel

2021. november 6. 16:51

A Mezőkövesd 2-1-re nyert a vendég Paks ellen a labdarúgó NB I 12. fordulójának első szombati mérkőzésén.

A hazaiak így otthon továbbra is veretlenek a mostani idényben, míg a Paks sorozatban az ötödik meccsén nem tudott nyerni, ezek közül négyet elvesztett.

NB I, 12. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 2-1 (1-1)



Mezőkövesd, v.: Antal

gólszerzők: Drazic (18.), Jurina (72.), illetve Sajbán (44.)

sárga lap: Lakveheliani (7.), Pillár (64.), Farkas (75.), Madarász (79.), Vojtus (90.), illetve Papp K. (13.), Szélpál (61.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

Tordai - Farkas, Pillár, Katanec, Lakveheliani - Karnyicki (Madarász, 58.), Cseke (Chrien, 81.) - Calcan (Jurina, 58.), Cseri, Vutov (Kocsis G., 38.) - Drazic (Vojtus, 81.)

Paksi FC:



Nagy G. - Lenzsér, Szélpál (Kulcsár, 71.), Kinyik - Windecker, Papp K. (Nagy R., 68.), Medgyes, Balogh B. (Böde, 77.), Bognár I. - Ádám, Sajbán

Lendületesen kezdett mindkét csapat, itt is, ott is adódtak helyzetek, sőt, egy-egy kapufa is Calcan, illetve Ádám lövése után. A veszélyesebb lehetőségeket a hazaiak alakították ki, akik egy szögletet követően meg is szerezték a vezetést. A bekapott gól még aktívabbá tette a vendégeket, közelről és távolról is próbálkoztak bevenni Tordai kapuját, jó ideig azonban sikertelenül. Az első félidő végén aztán egy jól kijátszott támadásból Sajbán egyenlített, így döntetlenről indult a második játékrész.



A folytatásban változatlanul mindkét fél a támadásokra helyezte a hangsúlyt, s bár újabb gól sokáig nem esett, Ádám - egy remek szabadrúgásvariáció után - ismét a kapufát találta el. A nagy iram miatt a hajrára fáradni kezdett a Paks, a Mezőkövesd viszont bírta a tempót, s egy nagyszerű kiugratás végén Jurina ismét megszerezte a házigazdáknak a vezetést. Az utolsó percekben a vendégek mindent elkövettek az egyenlítésért, de a szervezetten védekező mezőkövesdiek az útjukat állták. A végén Jurina még kihagyott egy ziccert, de a Mezőkövesd így is otthon tartotta a három pontot.



MTI